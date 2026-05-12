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Kishwer Merchant: नमाजी पिता, पति हिंदू और बेटा बजरंगबली का भक्त… किश्वर मर्चेंट ने इंटरफेथ शादी पर क्या कहा?

Kishwer Merchant Interfaith Marriage: एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी इंटरफेथ शादी और अपने बेटे की परवरिश को लेकर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

By: Shristi S | Published: May 12, 2026 11:25:15 PM IST

किश्वर मर्चेंट ने इंटरफेथ शादी पर क्या कहा?
किश्वर मर्चेंट ने इंटरफेथ शादी पर क्या कहा?


Kishwer Merchant on Interfaith Marriage: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी इंटरफेथ शादी और अपने बेटे की परवरिश को लेकर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, किश्वर ने खुलकर बताया कि कैसे उनके मुस्लिम परिवार और उनके हिंदू पति के बीच प्यार, इज्जत और आपसी समझ ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने में मदद की.

उन्होंने यह भी बताया कि उनका बेटा, निर्वैर, भगवान हनुमान और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है. एक ऐसी बात जिसने, हैरानी की बात है, कुछ लोगों को उन्हें ट्रोल करने पर मजबूर कर दिया. एक्ट्रेस का कहना है कि इंसानियत धर्म से ऊपर होती है, और यही वह सीख है जो वह अपने बेटे को देना चाहती हैं.

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पांच वक्त के नमाजी है किश्वर के अब्बा

अपनी ज़िंदगी के सफर के बारे में बताते हुए, किश्वर मर्चेंट ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार सुयश राय के साथ रिश्ता शुरू किया था, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनका परिवार इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा. उनके पिता एक पक्के मुसलमान हैं जो दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ते हैं और धार्मिक रीति-रिवाजों का सख्ती से पालन करते हैं. इसलिए, किश्वर को डर था कि शायद उनके रिश्ते को आसानी से स्वीकार न किया जाए.

लेकिन, जैसे-जैसे समय बीता, उनके परिवार ने सुयश को खुले दिल से अपना लिया. किश्वर ने बताया कि उन्होंने और सुयश ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अपनी शादी न तो मुस्लिम रीति-रिवाजों से करेंगे और न ही हिंदू रीति-रिवाजों से. इसी वजह से, उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया, ताकि न तो किसी परिवार की और न ही किसी रिश्तेदार की भावनाएं आहत हों.  किसी भी सफल रिश्ते के लिए धर्म से कहीं ज़्यादा आपसी इज्जत जरूरी होती है. यही वजह है कि शादी के इतने सालों बाद भी उनका रिश्ता मज़बूत बना हुआ है.

बेटे, निर्वैर की परवरिश पर उठे सवाल

अपने बेटे, निर्वैर के बारे में बात करते हुए, किश्वर ने बताया कि उसे बहुत कम उम्र से ही हिंदू देवी-देवताओं और पौराणिक कथाओं में गहरी दिलचस्पी रही है. उसे भगवान हनुमान और भगवान शिव की कहानियां सुनना बहुत पसंद है, और वह बड़े उत्साह के साथ ये कहानियां अपने नाना को सुनाता है. उनके पिता ने खुद कभी मंदिर में कदम नहीं रखा; फिर भी, वह अपने नाती की कहानियां बड़े प्यार से सुनते हैं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके घर में कभी भी धर्म को लेकर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती या थोपा हुआ नियम नहीं रहा है.

सोशल मीडिया ने छोटे निर्वेर को किया ट्रोल

लेकिन, सोशल मीडिया यूज़र्स ने तो छोटे निर्वैर को भी नहीं बख्शा. जब उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की जिसमें उनके बच्चे ने एक टोपी (skullcap) पहनी हुई थी, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें इसके बजाय उसे अस्सलामु अलैकुम कहना सिखाना चाहिए. इस पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर करते हुए, किश्वर ने कहा कि उनका बेटा सबसे पहले एक इंसान है, और वह उसमें नफरत के बजाय इंसानियत के गुण डालना चाहती हैं.

किश्वर और उनके पति सुयश की प्रेम कहानी

किश्वर और सुयश की प्रेम कहानी भी काफ़ी दिलचस्प रही है. दोनों के बीच उम्र का लगभग आठ साल का फ़र्क है. किशवर ने मज़ाकिया अंदाज़ में बताया कि शुरू में उन्हें शक था कि सुयश अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रहा है. हालांकि, जब उन्होंने उसका पासपोर्ट देखा तो सच्चाई सामने आ गई. उन्होंने माना कि उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क देखकर उन्हें शक हुआ था कि क्या यह रिश्ता लंबे समय तक चल पाएगा. दोनों कुछ समय के लिए अलग भी हो गए थे, लेकिन सिर्फ़ तीन दिन बाद ही वे फिर से एक हो गए. ठीक उसी पल उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाने का फ़ैसला किया.

किश्वर ने यह भी बताया कि शुरू में सुयश की मां को इस बात को लेकर कुछ चिंताएं थीं कि किश्वर मुस्लिम हैं और उनके बेटे से उम्र में बड़ी हैं. हालांकि, जैसे-जैसे समय बीता, परिवार ने इस रिश्ते को पूरे दिल से अपना लिया. 2016 में शादी के बंधन में बंधने के बाद, अब यह जोड़ा एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है; उनके बेटे, निर्वैर का जन्म 2021 में हुआ था.

Tags: interfaith marriageKishwer Merchant
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