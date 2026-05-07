Khatron Ke Khiladi 15 Update: फिर दिखेगा स्टंट और रोमांच का खेल, ‘खतरों के खिलाड़ी’ में फिर दिखेगा इन सितारों का दम; 3 कंटेस्टेंट तीसरी बार करेंगे वापसी

Khatron Ke Khiladi 15 Update: रोहित शेट्टी का शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ का सीजन 15 इतिहास रचने जा रहा है. शो आने से पहले इसकी चर्चाएं हर तरफ देखने को मिल रही है. इस बार का मुकाबला हर बार की तरह आम नहीं होने वाला है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की सरजमीं पर वो धुरंधर उतरने वाले हैं, जो पहले भी खतरों का सामना कर चुके हैं. मेकर्स ने इस बार ‘ऑल-स्टार’ थीम पर सीजन 15 का भरोसा जताया है. उन कंटेस्टेंट्स को वापस बुलाया है, जिन्होंने पिछले सीजन्स में स्टंट के जरिए रोंगटे खड़े कर दिए थे. इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 2 या 3 बार इस शो का हिस्सा बन चुके हैं. ये 5 नाम इस बार ट्रॉफी के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं.

रुबीना दिलैक

रुबीना दिलैक इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं. उन्होंने सीजन 12 में काफी बेहतरीन स्टंट कर सबको हैरान कर दिया था. वह एक बार फिर से शो में वापसी कर रही हैं. रुबीना केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं. वह स्टंट को धैर्य के साथ पूरा करने के लिए जानी जाती हैं.

अली गोनी

अली गोनी ‘खतरों के खिलाड़ी’ काफी बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. अली सीजन 9 का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने ‘खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया’ में भी काफी बेहतरीन तरीके से स्टंट किए थे. ये उनका तीसरा मौका हो सकता है, अली की फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण वह सीजन 15 के फिनाले का हिस्सा बन सकते हैं.

करण वाही

करण वाही भी खतरों के खिलाड़ी में अपनी ताकत दिखा चुके हैं. उन्होंने सीजन 8 में अपना जबरदस्त स्टंट्स को सबसे अधिक प्रभावित किया था. बाद में वह ‘खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया’ में भी नजर आए थे. करण की फिटनेस और जज्बे को देखकर लगता है कि वह भी फिनाले तक जा सकते हैं.

जैस्मीन भसीन

अली गोनी के साथ-साथ जैस्मिन भसीन भी एक बार फिर वापस लौट रही हैं. जैस्मीन ने सीजन 9 में अपने डर पर काबू पाकर सभी को हैरान कर दिया था. इसके बाद वह ‘मेड इन इंडिया’ एडिशन का हिस्सा रहीं. जैस्मिन अपनी मासुमियत से लोगों का दिल जीत लेती हैं और साथ ही वह स्टंट करते वक्त उतनी जिद्दी हो जाती है.

विशाल आदित्य सिंह

विशाल आदित्य सिंह ‘खतरों के खिलाड़ी 11‘ में नजर आए थे. उन्होंने जिस तरह स्टंट किए थे, उसकी मिसाल दी जाती है. विशाल ने कई बार एलिमिनेट होने के बाद वापसी की और टॉप तक पहुंचे. उनके जज्बे और हिम्मत को देख सभी हैरान रह गए थे.