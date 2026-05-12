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Khatron Ke Khiladi 15: गौरव खन्ना से फिर भिड़ेंगी फरहाना भट्ट! बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी में होगा आमना-सामना

Khatron Ke Khiladi 15: ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना फिर साथ नजर आएंगे. दोनों ने ‘बिग बॉस 19’ में झगड़े किए थे. फरहाना ने शो में गौरव की एंट्री पर प्रतिक्रिया दी है.

By: Preeti Rajput | Published: May 12, 2026 12:40:04 PM IST

गौरव खन्ना से फिर भिड़ेंगी फरहाना भट्ट!
गौरव खन्ना से फिर भिड़ेंगी फरहाना भट्ट!


Khatron Ke Khiladi 15: रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ एक बार फिर वापसी करने वाला है. शो के मेकर्स ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है. ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट समेत कई पॉपुलर कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं. ‘बिग बॉस 19’ के बाद ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में फरहाना भट्ट एक बार फिर अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगी. वहीं उनके फैंस उन्हें खतरों से खेलते देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. उनके साथ-साथ गौरव खन्ना भी इस सीजन का हिस्सा बनने वाले हैं. दोनों को बिग बॉस में खूब झगड़ते देखा गया था. लेकिन अब गौरव खन्ना की एंट्री पर  फरहाना भट्ट ने चुप्पी तोड़ी है.

गौरव खन्ना की एंट्री पर बोलीं फरहाना भट्ट 

फरहाना भट्ट ने हाल ही में टेली चक्कर संग बातचीत के दौरान गौरव खन्ना की एंट्री को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि ‘अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं. मुझे खुशी है कि वह शो में हैं. हम दोनों वहां एक साथ इस शो में जाने वाले हैं. हमें एक-दूजे के व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से पता लग चुका है. मुझे लगता है कि ये बेहद मजेदार होने वाला है.’ 

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‘वो केवल ट्रेलर था या कुछ और’

फरहाना भट्ट ने आगे कहा कि ‘मुझे लगता है कि मैंने अपना पानी और ऊंचाई से जुड़ा डर पता लगा लिया है. मुझे नहीं पता कि स्ंटट्स कीड़े-मकौड़े और रेप्टाइल्स किस तरह से मेरे साथ बर्ताव करने वाले हैं. अगर मैं बिजली के झटकों को लेकर बात करूं तो जो मुझे बिग बॉस में मिला था वह केवल ट्रेलर था या फिर कुछ और?

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बिग बॉस 19 में पहली रनर-अप रहीं फरहाना 

एक्ट्रेस फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 में पहली रनर-अप रहीं. वह ट्रॉफी गौरव खन्ना से हार गईं. शो में दोनों ज्यादातर समय अच्छे से रहे, लेकिन कई बार उनके बीच बहस भी हुई. सीजन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक तब हुई, जब फरहाना ने गौरव की लोकप्रियता पर सवाल उठाया. इस बात पर गुस्सा होकर गौरव ने कहा कि वह शो जीतकर टीवी इंडस्ट्री की ताकत साबित करेंगे. अब ग्रैंड फिनाले के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में फरहाना ने बताया कि उन्होंने टीवी के बारे में ऐसा क्यों कहा था. उन्होंने यह भी कहा कि वह आज भी अपनी बात पर कायम हैं.

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Tags: farhana bhattgaurav khannaKhatron Ke Khiladi 15KKK15
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