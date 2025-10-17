कपिल शर्मा पर गैंगस्टर का कहर! कौन है ये गोल्डी ढिल्लों जिसने दी मुंबई में हमला करने की धमकी?

Who is Goldy Dhillon : फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों अपनी कॉमेडी से ज्यादा अपनी कनाडा स्थित कैफे ‘कैप्स कैफे’ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में इस कैफे पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. ये घटना केवल एक बार नहीं, बल्कि चार महीनों में तीसरी बार हुई है. हालांकि, राहत की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों में डर का माहौल जरूर बन गया है.

गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने ली जिम्मेदारी

इस फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े दो गैंगस्टर्स – गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू – ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली है. अपनी पोस्ट में उन्होंने कपिल शर्मा को धमकी भी दी और यहां तक कह दिया कि अगर “घंटी नहीं बजी” तो अगला कदम मुंबई में उठाया जाएगा.

कौन है गोल्डी ढिल्लों?

गोल्डी ढिल्लों का असली नाम गुरप्रीत सिंह है. वो लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ गैंग का एक मेन सदस्य माना जाता है. उसकी आपराधिक गतिविधियां उसे भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के रडार पर ले आई हैं. जनवरी 2024 में चंडीगढ़ के सेक्टर-5 में एक कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग में उसका नाम सामने आया था. इस केस की गंभीरता को देखते हुए NIA ने जांच की कमान अपने हाथों में ले ली थी.

एनआईए ने घोषित किया इनाम

गोल्डी ढिल्लों के खिलाफ कई संगीन आरोप हैं. NIA ने उसे फरार घोषित करते हुए उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है. वहीं, उसके साथी गोल्डी बराड़ को आतंकवादी करार दिया गया है. दोनों पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती और अवैध हथियारों का इस्तेमाल शामिल है.

कहां का रहने वाला है गोल्डी?

गोल्डी ढिल्लों मूल रूप से पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा का निवासी है. बताया जाता है कि वो साल 2022 में अवैध तरीके से भारत छोड़कर विदेश चला गया था. वहां से वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर गैंगस्टर गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. अब तक उसकी लोकेशन का पता नहीं लग पाया है और वो अभी भी फरार है.

क्या कपिल शर्मा को खतरा है?

कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग और सोशल मीडिया पर दी गई धमकियों के बाद से चिंता का माहौल बन गया है. हालांकि, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में सतर्क हो चुकी हैं. फिर भी, ये घटना दिखाती है कि कैसे भारत से बाहर भी गैंगस्टर्स अपने नेटवर्क और दहशत के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं.

गोल्डी ढिल्लों जैसे अपराधी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं. NIA द्वारा घोषित इनाम और दर्जनों केस होने के बावजूद उसका खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी देना यह दर्शाता है कि अपराधी अब सीमाओं के पार से भी अपनी पहुंच बनाए हुए हैं.