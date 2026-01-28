Home > मनोरंजन > टीवी > शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान

शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान

Jennifer Winget Karan wahi wedding Rumours: करण वाही और जेनिफर विंगेट इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दोनों की शादी की अफवाहें भी इस समय चारों और हैं. इस तरह के दावों पर अब एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ ली है.

By: Preeti Rajput | Published: January 28, 2026 3:24:22 PM IST

शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान


Jennifer Winget  Karan wahi wedding Rumours: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर स्टार्स करण वाही और जेनिफर विंगेट की शादी की अफवाहें इस समय चारें तरफ चल रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक, दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस बीच शादी के खबरों पर एक्टर करण वाही ने चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर सबकी चुप्पी तोड़ दी है. 

You Might Be Interested In

क्या बोले करण वाही? 

करण वाही ने आज बुधवार, 28 जनवरी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि “फ्री की पीआर की लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.” हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर शादी का जिक्र नहीं किया है. लेकिन, यह पोस्ट ऐसे समय में आई, जब उनका नाम जेनिफर विंगेट के साथ जोड़ा जा रहा है. यहां तक की दोनों की शादी के दावे भी किए जा रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी बनाई है. 

एक साथ काम कर चुके हैं करण-जेनिफर

जेनिफर विंगेट और करण वाही दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं. दोनों एक साथ काम भी कर चुके हैं. साल 2007 में दोनों ने पॉपुलर शो ‘दिल मिल गए’ में नजर आए थे. इस शो में जेनिफर ने डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता का किरदार अदा किया था. इसी शो में करण वाही को डॉ. सिद्धांत मोदी के किरदार में नजर आए थे. साल 2024 में सोनी लिव की वेब सीरीज ‘रायसिंघानी बनाम रायसिंघानी’ में भी दोनों एक साथ दिखाई दिए थे. इस बीच खबरे आई थीं कि दोनों सालों की दोस्ती को अब शादी में बदलने जा रहे हैं. 

You Might Be Interested In

शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान

नेहा कक्कड़ के बाद अब अरिजीत सिंह ने फैंस को चौंकाया, आखिर ऐसे फैसले क्यों ले रहे सिंगर

जेनिफर विंगेट की पहले हो चुकी है शादी 

जेनिफर विंगेट की पहली शादी साल 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी की थी. हालांकि, दोनों का केवल दो साल में ही तलाक हो गया था. तलाक के बाद करण सिंह ग्रोवर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. साल 2016 में उन्होंने बिपाशा बसु के साथ शादी की है. लेकिन जेनिफर फिलहाल सिंगल लाइफ के मजे ले रहे हैं. 

Arijit Singh Love Story: ऐसे ही नहीं है आवाज में दर्द, बुरी तरह टूट चुके थे अरिजीत सिंह, सिंगर की लव स्टोरी जान छलक जाएंगे…

You Might Be Interested In
Tags: Jennifer WingetJennifer Winget Karan wahikaran wahitv news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान
शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान
शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान
शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान