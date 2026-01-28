शादी करने जा रहे करण वाही और जेनिफर? एक्टर ने हाथ जोड़कर कही ऐसी बात; फैंस भी रह गए हैरान

Jennifer Winget Karan wahi wedding Rumours: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर स्टार्स करण वाही और जेनिफर विंगेट की शादी की अफवाहें इस समय चारें तरफ चल रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक, दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस बीच शादी के खबरों पर एक्टर करण वाही ने चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर सबकी चुप्पी तोड़ दी है.

क्या बोले करण वाही?

करण वाही ने आज बुधवार, 28 जनवरी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि “फ्री की पीआर की लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.” हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर शादी का जिक्र नहीं किया है. लेकिन, यह पोस्ट ऐसे समय में आई, जब उनका नाम जेनिफर विंगेट के साथ जोड़ा जा रहा है. यहां तक की दोनों की शादी के दावे भी किए जा रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी बनाई है.

एक साथ काम कर चुके हैं करण-जेनिफर

जेनिफर विंगेट और करण वाही दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं. दोनों एक साथ काम भी कर चुके हैं. साल 2007 में दोनों ने पॉपुलर शो ‘दिल मिल गए’ में नजर आए थे. इस शो में जेनिफर ने डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता का किरदार अदा किया था. इसी शो में करण वाही को डॉ. सिद्धांत मोदी के किरदार में नजर आए थे. साल 2024 में सोनी लिव की वेब सीरीज ‘रायसिंघानी बनाम रायसिंघानी’ में भी दोनों एक साथ दिखाई दिए थे. इस बीच खबरे आई थीं कि दोनों सालों की दोस्ती को अब शादी में बदलने जा रहे हैं.

जेनिफर विंगेट की पहले हो चुकी है शादी

जेनिफर विंगेट की पहली शादी साल 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी की थी. हालांकि, दोनों का केवल दो साल में ही तलाक हो गया था. तलाक के बाद करण सिंह ग्रोवर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. साल 2016 में उन्होंने बिपाशा बसु के साथ शादी की है. लेकिन जेनिफर फिलहाल सिंगल लाइफ के मजे ले रहे हैं.

