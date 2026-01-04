Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce: शादी के 14 साल बाद अलग हो गए जय भानुशाली और माही विज, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा…!

Jay Bhanushali and Mahhi Vij Divorce : टीवी एक्टर जय भानुशाली और माही विज पिछले कुछ महीनों से अलग होने की अफवाहों में थे. अब दोनों ने अपने फैंस को आधिकारिक तौर पर इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि उन्होंने अपने-अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है.

दोनों ने साफ किया कि उनकी शादी टूटने के पीछे कोई विलेन नहीं है. ये फैसला किसी नफरत या नेगेटिविटी के कारण नहीं लिया गया है. जय और माही अब अलग हैं, लेकिन अपने तीन बच्चों – तारा, खुशी और राजवीर के लिए हमेशा साथ रहेंगे.

अलग होने का फैसला

जय और माही के पोस्ट में लिखा गया है कि, आज हम जीवन के इस सफर में अलग होने का फैसला कर रहे हैं. फिर भी, हम हमेशा एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे. शांति, विकास, दयालु होना और मानवता हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहेंगे. अपने बच्चों के लिए हम हमेशा सबसे अच्छे पेरेंट्स और दोस्त बने रहेंगे.

इसमें उन्होंने ये भी बताया कि अलग होने के बावजूद उनका रिश्ता सम्मान और दोस्ती पर आधारित रहेगा.

बच्चों की परवरिश साथ में करेंगे

पोस्ट में आगे लिखा गया, भले ही हम अलग रास्तों पर हैं, लेकिन इस कहानी में कोई विलेन नहीं है. ये फैसला शांतिपूर्ण और समझदारी के साथ लिया गया है. हम हमेशा एक-दूसरे का सम्मान और सहयोग करते रहेंगे. अपने बच्चों के लिए हम हमेशा सही फैसला लेंगे.

ये साफ तौर पर दिखाता है कि जय और माही अपने बच्चों की परवरिश में एक-दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे.

जय भानुशाली की कुल संपत्ति

जय भानुशाली ने अपने करियर की शुरुआत टीवी के लोकप्रिय शो ‘कसौटी जिंदगी की’ से की थी. इसके बाद उन्होंने ‘कयामत’, ‘किस देश में है मेरा दिल’ और डांस रियलिटी शो ‘नच बलिए 5’ में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. टीवी के अलावा जय ने बॉलीवुड में भी कदम रखा. उन्होंने 2014 में ‘हेट स्टोरी 2’ से बॉलीवुड डेब्यू किया और इसके बाद ‘देसी कट्टे’ और ‘एक पहेली लीला’ जैसी फिल्मों में काम किया.

इसके साथ ही जय भानुशाली एक फेमस टीवी होस्ट भी हैं. उन्होंने कई रियलिटी शो जैसे ‘इंडियन आइडल’ और ‘डांस इंडिया डांस’ को होस्ट किया और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जय भानुशाली की कुल संपत्ति लगभग 15 करोड़ रुपये बताई जाती है, जो उन्होंने टीवी, फिल्मों और होस्टिंग से अर्जित की है.

माही विज की कुल संपत्ति

माही विज ने 17 साल की उम्र में मुंबई आकर मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में काम किया और 2006 में टीवी शो ‘अकेला’ से एक्टिंग में कदम रखा. उसके बाद माही ने ‘लागी तुझसे लगन’, ‘ना आना इस देश लाडो’, ‘बालिका वधू’ और ‘लाल इश्क’ जैसे लोकप्रिय शो में यादगार भूमिकाएं निभाईं.

आज माही विज की कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपये है, जो उन्होंने टीवी शोज, मॉडलिंग और सोशल मीडिया ब्रांड प्रमोशन से हासिल की है.

कब हुई थी शादी?

जय और माही ने साल 2011 में शादी की थी. शादी के बाद साल 2019 में उन्होंने बेटी खुशी और बेटे राजवीर को गोद लिया. साल 2021 में माही विज ने बेटी तारा को जन्म दिया. करीब 14 साल की शादी के बाद यह जोड़ी अब अलग हो चुकी है.