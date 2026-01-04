Home > मनोरंजन > टीवी > Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce: शादी के 14 साल बाद अलग हो गए जय भानुशाली और माही विज, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा…!

Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce: शादी के 14 साल बाद अलग हो गए जय भानुशाली और माही विज, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा…!

Jay Bhanushali and Mahhi Vij Divorce : टीवी एक्टर जय भानुशाली और माही विज ने 14 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया. दोनों बच्चों के लिए साथ हैं और अपने रिश्ते में सम्मान और दोस्ती बनाए रखेंगे.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 4, 2026 2:38:04 PM IST

Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce
Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce


Jay Bhanushali and Mahhi Vij Divorce : टीवी एक्टर जय भानुशाली और माही विज पिछले कुछ महीनों से अलग होने की अफवाहों में थे. अब दोनों ने अपने फैंस को आधिकारिक तौर पर इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि उन्होंने अपने-अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है.

You Might Be Interested In

दोनों ने साफ किया कि उनकी शादी टूटने के पीछे कोई विलेन नहीं है. ये फैसला किसी नफरत या नेगेटिविटी के कारण नहीं लिया गया है. जय और माही अब अलग हैं, लेकिन अपने तीन बच्चों – तारा, खुशी और राजवीर के लिए हमेशा साथ रहेंगे.

अलग होने का फैसला

जय और माही के पोस्ट में लिखा गया है कि, आज हम जीवन के इस सफर में अलग होने का फैसला कर रहे हैं. फिर भी, हम हमेशा एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे. शांति, विकास, दयालु होना और मानवता हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहेंगे. अपने बच्चों के लिए हम हमेशा सबसे अच्छे पेरेंट्स और दोस्त बने रहेंगे.

You Might Be Interested In

इसमें उन्होंने ये भी बताया कि अलग होने के बावजूद उनका रिश्ता सम्मान और दोस्ती पर आधारित रहेगा.

 बच्चों की परवरिश साथ में करेंगे

पोस्ट में आगे लिखा गया, भले ही हम अलग रास्तों पर हैं, लेकिन इस कहानी में कोई विलेन नहीं है. ये फैसला शांतिपूर्ण और समझदारी के साथ लिया गया है. हम हमेशा एक-दूसरे का सम्मान और सहयोग करते रहेंगे. अपने बच्चों के लिए हम हमेशा सही फैसला लेंगे.

ये साफ तौर पर दिखाता है कि जय और माही अपने बच्चों की परवरिश में एक-दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे.

Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce

जय भानुशाली की कुल संपत्ति

जय भानुशाली ने अपने करियर की शुरुआत टीवी के लोकप्रिय शो ‘कसौटी जिंदगी की’ से की थी. इसके बाद उन्होंने ‘कयामत’, ‘किस देश में है मेरा दिल’ और डांस रियलिटी शो ‘नच बलिए 5’ में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. टीवी के अलावा जय ने बॉलीवुड में भी कदम रखा. उन्होंने 2014 में ‘हेट स्टोरी 2’ से बॉलीवुड डेब्यू किया और इसके बाद ‘देसी कट्टे’ और ‘एक पहेली लीला’ जैसी फिल्मों में काम किया.

इसके साथ ही जय भानुशाली एक फेमस टीवी होस्ट भी हैं. उन्होंने कई रियलिटी शो जैसे ‘इंडियन आइडल’ और ‘डांस इंडिया डांस’ को होस्ट किया और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जय भानुशाली की कुल संपत्ति लगभग 15 करोड़ रुपये बताई जाती है, जो उन्होंने टीवी, फिल्मों और होस्टिंग से अर्जित की है.

माही विज की कुल संपत्ति

माही विज ने 17 साल की उम्र में मुंबई आकर मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में काम किया और 2006 में टीवी शो ‘अकेला’ से एक्टिंग में कदम रखा. उसके बाद माही ने ‘लागी तुझसे लगन’, ‘ना आना इस देश लाडो’, ‘बालिका वधू’ और ‘लाल इश्क’ जैसे लोकप्रिय शो में यादगार भूमिकाएं निभाईं.

आज माही विज की कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपये है, जो उन्होंने टीवी शोज, मॉडलिंग और सोशल मीडिया ब्रांड प्रमोशन से हासिल की है.

कब हुई थी शादी?

जय और माही ने साल 2011 में शादी की थी. शादी के बाद साल 2019 में उन्होंने बेटी खुशी और बेटे राजवीर को गोद लिया. साल 2021 में माही विज ने बेटी तारा को जन्म दिया. करीब 14 साल की शादी के बाद यह जोड़ी अब अलग हो चुकी है.

 

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1Jai Bhanu Shali Mahi Vij childrenJai Bhanu Shali Mahi Vij divorceJai Bhanu Shali Mahi Vij separation newsMahi Vij and Jai Bhanu Shali marriage
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026
Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce: शादी के 14 साल बाद अलग हो गए जय भानुशाली और माही विज, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा…!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce: शादी के 14 साल बाद अलग हो गए जय भानुशाली और माही विज, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा…!
Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce: शादी के 14 साल बाद अलग हो गए जय भानुशाली और माही विज, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा…!
Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce: शादी के 14 साल बाद अलग हो गए जय भानुशाली और माही विज, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा…!
Jai Bhanu Shali Mahi Vij Divorce: शादी के 14 साल बाद अलग हो गए जय भानुशाली और माही विज, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा…!