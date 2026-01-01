नागिन 7 का खुमार चढ़ा पहाड़, मुंबई मेट्रो बनी ‘नागलोक की ट्रेन’, सोशल मीडिया पर मची हलचल

Naagin 7: एकता कपूर के फेमस टीवी शो नागिन का नया सीजन 27 दिसंबर को शुरू हुआ. पहले ही दिन से लोगों ने इसकी कहानी, कलाकारों और विज़ुअल इफेक्ट्स की तारीफ की. अब ये शो अपनी कहानी से ज्यादा अपने अनोखे प्रचार को लेकर चर्चा में आ गया है.

मुंबई मेट्रो बनी नागिन 7 का चलता-फिरता पोस्टर

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मुंबई मेट्रो की एक ट्रेन को पूरी तरह नागिन 7 के रंग में रंगा हुआ देखा गया. घाटकोपर से वर्सोवा जाने वाली इस मेट्रो ट्रेन पर हरे रंग का ऐसा डिजाइन बनाया गया, जो सांप की स्किन जैसा लग रहा था. ट्रेन के दरवाजों, डिब्बों और आगे के हिस्से तक नागिन का लोगो और डिजाइन दिखाई दे रहा था.

जब लोग रोज की तरह मेट्रो पकड़ने पहुंचे, तो उन्हें एक अलग ही नजारा देखने को मिला. पूरी ट्रेन नागिन 7 के लुक में ढली हुई थी. ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल सांप शहर के बीच से गुजर रहा हो. आम सफर अचानक एक अलग एक्सपीरिएंस में बदल गया.

सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस अनोखे प्रचार को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने इसे नागलोक की ट्रेन कहा तो किसी ने मज़ाक में लिखा कि पहली बार देखकर डर लग गया. कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कोई बड़ा सांप आ गया है. वहीं कई यूजर्स ने इसे विज्ञापन की हद तक बताया, तो कुछ ने इसे मजेदार अंदाज में लिया.

नागिन 7 में कौन-कौन से कलाकार

नागिन सीरीज ने पिछले सालों में कई चर्चित एक्ट्रेसेज को लीड रोल में पेश किया है. इस बार शो में प्रियंका चाहर चौधरी और नामिक पॉल मेन रोल में हैं. उनके साथ ईशा सिंह, एलिस कौशिक और करण कुंद्रा भी अहम किरदार निभा रहे हैं.

कहानी में नया मोड़

इस सीजन की कहानी में एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा, जहां दुनिया को बचाने के लिए एक खतरनाक ड्रैगन से मुकाबला होगा. शो को लोगों से अब तक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. नागिन 7 का प्रसारण कलर्स टीवी पर किया जा रहा है और यह शो JioHotstar पर भी उपलब्ध है.