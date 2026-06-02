Devoleena Bhattacharjee On Surya Murder: ‘मां-बांप को भी…’, सूर्या हत्याकांड पर ये क्या कह गई TV एक्ट्रेस देवोलीना

Devoleena Bhattacharjee On Surya Murder: हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड पर अब इंडस्ट्री के लोग भी टिप्पणी करने लगे हैं. हाल ही में टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक ट्वीट किया जो कि इस समय काफी वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस ने सूर्या का एक वीडियो शेयर किया और परिवार वालों को सजा सुनाने की बात कही. उन्होंने लिखा है कि मां-बाप को भी फांसी हो. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या की चाकू से गोदकर जान ले ली. इसी मामले में आरोपी असद का इनकाउंटर कर दिया गया है और अन्य लोगों को अरेस्ट किया है. एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को टैग किया है.

देवोलीना ने ट्वीट में क्या लिखा?

सूर्या हत्याकांड पर एक्ट्रेस ने सीएम योगी को टैग कर लिखा- ‘इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है… घटिया सोच, घटिया परवरिश और घटिया संस्कार… मां बाप सबको फांसी दे देनी चाहिए…रेयर टू रेरेस्ट कोई सजा है तो सबको, परिवार साथ मिलना चाहिए.’

Iss ataankvaad ko jadh se ukhaad phenkna zaroori hai…..Ghatiya soch, ghatiya parvarish aur ghatiya sanskar….maa baap sahet sabko phaansi de deni cahiye… @myogiadityanath Rare to Rarest koi saza hai toh inn sabko , parivaar sahet milni cahiye https://t.co/ezCXSb4Pgu — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) June 1, 2026

पोस्ट पर अजीब कमेंट

एक्ट्रेस द्वारा शेयर की गई पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट कर कहा है कि- ‘मैडम इसके परिवार की क्या गलती है, इसम मतलब तेरे घर में कोई भी कुछ करेगा तो तेरे को भी उसकी सजा मिलेगी, जरा लिख रही है तो सही से लिख, जो गलत है उसको बोल, सबको मत ले, जाहिल.’

क्या है सूर्य हत्याकांड?

सूर्य हत्याकांड में बकरीद के दिन कुछ लोगों ने एक लड़के को मार दिया जिसका नाम सूर्या था. इस केस में पुलिस ने तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया है और मेन आरोपी असर का इनकाउंटर कर दिया है. इस हादसे में जो मेन आरोपी है वो है असद, उसका पिता नवाब और दोस्त फरहान और आतिफ शामिल हैं. आज तक की रिपोर्ट के अनुसार फरहान का कहना है कि 28 मई को दोपहर 3 बजे सूर्या और असद के बीच एक झगड़ा हुआ था बाइक चलाने को लेकर. फिर फरहान ने बताया कि असद के पिता ने उकसाया और कहा कि सूर्या का खेल खत्म कर दो. इसके बाद असद ने सूर्या के पेट पर चाकू मारा.