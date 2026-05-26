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Divyanka Tripathi: आखिर क्यों 10 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हुईं दिव्यांका त्रिपाठी? अब घर में गूंजी दो बच्चों की किलकारी; खुशी से झूम उठा परिवार

Divyanka Tripathi welcome twin baby boys: टेलीविज़न एक्टर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के घर जुड़वां बेटों का आगमन हुआ है. उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट के ज़रिए इस खुशी की खबर का ऐलान किया.

By: Heena Khan | Published: May 26, 2026 1:11:54 PM IST

Divyanka Tripathi welcome twin baby boys
Divyanka Tripathi welcome twin baby boys


Divyanka Tripathi welcome twin baby boys: टेलीविज़न एक्टर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के घर जुड़वां बेटों का आगमन हुआ है. उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट के ज़रिए इस खुशी की खबर का ऐलान किया. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिव्यांका और विवेक ने एक प्यारी सी पोस्ट शेयर की, जिसमें दो बच्चे नीले रंग के कपड़ों में एक साथ बैठे नज़र आ रहे हैं. इस क्रिएटिव पर लिखा था, ‘हमने खुशी मांगी थी… भगवान ने कहा, ‘दोगुनी ले लो.’ जुड़वां बेटों का आशीर्वाद मिला.’

‘मेरे करण अर्जुन आ गए’-दिव्यांका 

इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ… ‘द बॉयज़’ आ गए हैं, और ज़िंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था. मेरे करण अर्जुन आ गए! आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि डिव और मैं पेरेंटहुड के इस शानदार नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं.

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शादी के 10 साल बाद आई खुशखबरी

शादी के लगभग 10 साल बाद, दिव्यांका ने इस साल मार्च में इंस्टाग्राम पर अपने बेबी बंप की तस्वीरों के साथ अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. प्रेग्नेंसी के बारे में बात करते हुए, एक्ट्रेस ने विक्की लालवानी को बताया कि बच्चा जून के बीच में होने वाला है. विवेक और मैं अभी ही बच्चा चाहते थे; हमने कोशिश की, और यह हो गया. हम धन्य हैं. हमारे माता-पिता बहुत खुश हैं. मैंने सबसे पहले यह खबर विवेक को दी, और फिर हमने लगभग तुरंत ही अपने माता-पिता को बता दिया. हमारी कोई खास पसंद नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की. और हाँ, मुझे यह कहना ही होगा कि हम इसे पूरे छह महीने तक छिपाने में कामयाब रहे.’
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवेक दहिया और दिव्यांका त्रिपाठी की पहली मुलाकात मशहूर टीवी सीरियल ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर हुई थी. सालों की दोस्ती जब प्यार में बदली, तो इस कपल ने जुलाई 2016 में भोपाल में शादी कर ली.

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Tags: divyanka tripathiDivyanka Tripathi Pregnancypregnancy tips
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