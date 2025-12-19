Home > मनोरंजन > टीवी > Bharti Singh Second Baby: भारती सिंह दूसरी बार बनीं मां, घर में आया दूसरा गोला

Bharti Singh 2nd Baby Boy: कॉमेडियन भारती सिंह के घर एक बार फिर से गूंजी किलकारियां, घर आ गया दूसरा मेहमान. भारती को शूट से सीधे अस्पताल ले जाया गया और हर्श डिलीवरी के समय उनके साथ थे.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 19, 2025 1:05:11 PM IST

Bharti Singh Second Baby: फेमस कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्श लिम्बाचिया के घर 19 दिसंबर को पहले बेटे के बाद अब दूसरा बेटा आया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, भारती को शुक्रवार सुबह उनके कुकिंग-आधारित रियलिटी शो Laughter Chefs Season 3 के सेट से सीधे अस्पताल ले जाया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि सुबह शूट के दौरान भारती के पानी अचानक टूट गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहां उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया. उनके पति हर्श उस समय उनके साथ मौजूद थे.

 दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा

जैसा कि अक्टूबर में भारती और हर्श ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक फोटो शेयर की थी, जिसमें भारती अपने बेबी बंप के साथ नजर आ रही थीं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “हम फिर से माता-पिता बनने वाले हैं blessed ganpatibappamorya thankyougod babycomingsoon”.

 बेबी बंप और फोटोशूट

कुछ हफ्ते पहले भारती ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने मैटरनिटी फोटोशूट की फोटोज और वीडियो भी शेयर किए थे. इस फोटोशूट में उन्होंने नीली रेशमी ड्रेस पहनी थी जिसमें फूलों की सजावट थी. उन्होंने लिखा था, “दूसरा बच्चा लिम्बाचिया जल्द ही आने वाला है.”

 पहले बेटे के साथ परिवार

ये जोड़ी तीन साल पहले अपने पहले बेटे लक्ष सिंह लिम्बाचिया (जिसे प्यार से ‘गोला’ कहा जाता है) के जन्म के बाद माता-पिता बने थे. उनका बेटा 3 अप्रैल 2022 को जन्मा था.

 जीवन और करियर

भारती और हर्श अक्सर बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और अन्य रियलिटी शो में अपनी एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करते हैं. इस जोड़ी ने कई सालों की डेटिंग के बाद 3 दिसंबर 2017 को शादी की थी.

 

