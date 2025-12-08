बिलकुल इस अभिनेत्री की तरह दिखती हैं… बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला का वीडियो हुआ वायरल; नेटिज़न्स ने कर दिया बड़ा दावा

Gaurav khanna Wife Akansha Chamola: महीनों के इंतज़ार के बाद, आखिरकार वो दिन आ ही गया – बिग बॉस 19 खत्म हो गया है, और गौरव खन्ना ऑफिशियली विनर बन गए हैं. एक्टर ने BB 19 ट्रॉफी और 50 लाख रुपये का कैश प्राइज़ जीता. करीब तीन महीने की कड़ी मेहनत, लड़ाई-झगड़े और किचन पॉलिटिक्स के बाद 7 दिसंबर को BB 19 के विनर का अनाउंसमेंट हुआ.

गौरव का फाइनल रेस में फरहाना भट्ट से मुकाबला था. टॉप 5 में से अमाल मलिक पहले कंटेस्टेंट थे जिन्हें शो से बाहर होना पड़ा, उनके बाद तान्या मित्तल और प्रणित मोरे का नंबर आया. शो 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ था.

वैसे गौरव खन्ना की इस जीत में उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला का बड़ा हाथ रहा. हर वक्त उन्होंने गौरव को सपोर्ट किया. फाइनल में भी आकांक्षा गौरव को स्पोर्ट करते हुए नजर आई.

अनीत पड्डा जैसी दिखती हैं आकांक्षा चमोला – नेटिज़न्स

बिग बॉस 19 के सेट पर आकांक्षा चमोला के आने के वीडियो वायरल हो गए हैं. आकांक्षा की मौजूदगी से फैंस हैरान रह गए, क्योंकि खबर है कि उन्होंने पहले शो के सेट पर होने से मना कर दिया था. उन्हें लाल लिप शेड लगाए अपनी कार चलाते हुए देखा गया, और फैंस उनकी तुलना सैयारा फेम, अनीत पड्डा से करने से खुद को नहीं रोक पाए. नेटिज़न्स को लगता है कि गौरव की पत्नी, आकांक्षा, अनीत से काफी मिलती-जुलती दिखती हैं.

गौरव-आकांक्षा की लव स्टोरी पर बनेगी फिल्म!

एक शो में जब गौरव से पूछा गया कि वह आकांक्षा से पहली बार कहाँ मिला था, तो उसने अपनी सफल लव स्टोरी की दिलचस्प बातें बताईं, जिससे सब शरमा गए. गौरव ने बताया कि वह और आकांक्षा एक ऑडिशन में मिले थे और बताया कि जब उसने पहली बार आकांक्षा को देखा तो वह ऑडिशन के लिए जा रहा था, और उसकी दिलचस्पी जाग गई.

उसने बताया कि आकांक्षा को पता नहीं था कि वह गौरव खन्ना से बात कर रही है. फराह खान, जो गौरव की लव स्टोरी को ध्यान से सुन रही थीं, ने बताया कि वह अपनी अगली फिल्म में उनकी लव स्टोरी का इस्तेमाल करेंगी.

