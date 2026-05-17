Home > मनोरंजन > टीवी > खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर

खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर

Tanya mittal Mother: तान्या मित्तल ‘बिग बॉस 19’ की टॉप 5 कंटेस्टेंट रहीं और अपने बयानों को लेकर विवादों में रहीं. अब वो जी5 के शो ‘मां है ना’ में अपनी मां सुनीता मित्तल के साथ नजर आएंगी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 17, 2026 12:54:30 PM IST

खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर


Tanya mittal Mother: तान्या मित्तल रियलिटी शो बिग बॉस 19 की चर्चित और लोकप्रिय कंटेस्टेंट्स में से एक रही हैं. उन्होंने शो में टॉप 5 तक अपनी जगह बनाई और पूरे सीजन में लगातार चर्चा में बनी रहीं. हालांकि, उनके द्वारा शो के दौरान कही गई कई बातों पर सवाल भी उठे. महाकुंभ हादसे में लोगों की जान बचाने से जुड़ा दावा हो या फिर 150 बॉडीगार्ड्स जैसी बातें इन सभी को लेकर दर्शकों और अन्य कंटेस्टेंट्स ने उन पर शक जताया. इसके अलावा अपने परिवार और निजी जीवन को लेकर भी उन्होंने कई ऐसे दावे किए, जिन्हें कई लोगों ने असत्य माना.

 शो के बाद परिवार और निजी जिंदगी की झलक

बिग बॉस से बाहर आने के बाद तान्या मित्तल ने अपने परिवार से फैंस को मिलवाया और अपने आलीशान घर और फैक्ट्री की झलक भी सोशल मीडिया पर शेयर की. हालांकि, उन्होंने अपनी मां को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया, जबकि शो के दौरान वो कई बार अपनी मां का जिक्र करती नजर आई थीं. ये बात भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही.

You Might Be Interested In

 नए रियलिटी शो ‘मां है ना’ में मां के साथ एंट्री

अब तान्या मित्तल एक नए रियलिटी शो ‘मां है ना’ में नजर आने जा रही हैं. ये शो जी5 पर प्रसारित होगा और इसे शिल्पा शेट्टी होस्ट करती दिखेंगी. इस शो में तान्या के साथ एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया भी अपने परिवार के साथ हिस्सा लेंगी. खास बात ये है कि तान्या पहली बार अपनी मां सुनीता मित्तल के साथ टेलीविजन पर दिखाई देंगी. शो के सेट से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वो अपनी मां के साथ नजर आईं.

खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर

विवाद और ‘फेक गर्ल’ का टैग

तान्या मित्तल का सफर जितना चर्चा में रहा, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा. ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आने वाली तान्या ने सोशल मीडिया पर अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की है और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. वो मॉडलिंग और सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रही हैं और उन्होंने मिस टूरिज्म एशिया 2018 का खिताब भी जीता था. हालांकि बिग बॉस 19 के दौरान उन्हें कई बार ‘फेक गर्ल’ का टैग मिला और अशनूर कौर सहित कई कंटेस्टेंट्स पर की गई टिप्पणियों के कारण उन्हें आलोचना और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा.

Tags: bigg boss 19Tanya Mittaltanya mittal mother
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026
खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर
खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर
खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर
खत्म हुआ इंतजार! सामने आ गई Tanya mittal की मां की पहली झलक, इस शो में आएंगी नजर