Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का रीयूनियन, प्रणित मोरे और अभिषेक बजाज का बढ़ा भाईचारा, खत्म हुआ मतभेद

Bigg Boss 19 News: बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना विजेता बने. प्रणित मोरे और अभिषेक बजाज के बीच मनमुटाव खत्म होकर दोस्ती वापस जुड़ी. रीयूनियन में सभी फाइनलिस्ट फिर साथ दिखे.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 11, 2025 5:28:52 PM IST

Bigg Boss 19 News: टीवी का लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 पिछले हफ्ते अपने नए विजेता के साथ खत्म हुआ. पूरे सीजन में मुकाबला कड़ा रहा और कई रिश्ते बने, टूटे और फिर से जुड़े. शो के बाद भी कुछ कंटेस्टेंट के बीच चल रही चर्चाएं सुर्खियों में रहीं. इन्हीं चर्चाओं में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी प्रणित मोरे और अभिषेक बजाज के बीच की दूरी और फिर अचानक उनकी दोस्ती की वापसी.

इस बार गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम की. वो शुरू से ही मजबूत दावेदार माने जा रहे थे. फिनाले के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जीत की तस्वीरें खूब शेयर की गईं. गौरव को विनर बनने पर ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये का पुरस्कार भी मिला.

 प्रणित और अभिषेक के विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

शो के दौरान चर्चा थी कि प्रणित मोरे ने एलिमिनेशन राउंड में अभिषेक बजाज को बाहर करने में अहम भूमिका निभाई. इस फैसले से अभिषेक काफी नाराज थे. शो से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा भी था कि उन्हें लगा था कि अशनूर को बाहर जाना चाहिए था, न कि उन्हें. इसी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें फैलने लगीं. सोशल मीडिया पर भी इनके रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें चल रही थीं.

दोबारा मुलाकात और खत्म हुई गलतफहमियां

हाल ही में दोनों को साथ देखा गया. कैमरे के सामने दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाकर साफ कर दिया कि अब उनके बीच कोई नाराजगी नहीं है. एक वीडियो में प्रणित मोरे कहते दिखे बोला था ना, मना लूंगा… मना लिया मैंने. अभिषेक भी मुस्कुराते हुए कहते हैं अब कोई दुश्मनी नहीं, ये मेरा भाई है. इससे ये साफ हो गया कि दोनों ने जो भी गलतफहमियां थीं, उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

सीजन का रीयूनियन और पुरानी बोंडिंग

शो खत्म होने के बाद हाल ही में सभी मेन कंटेस्टेंट एक साथ मिले. इस रीयूनियन में गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, मालती चाहर और प्रणित मोरे दिखे. तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं और दर्शकों ने इन सभी को फिर एक साथ देखकर खुशी जताई.

 प्रणित मोरे की यात्रा और टॉप 5 तक सफर

प्रणित इस सीजन के टॉप 5 फाइनलिस्ट में शामिल रहे. शो में उनकी सभी के साथ ठीक-ठाक दोस्ती बनी रही, खासकर गौरव, अशनूर और अभिषेक के साथ. वो पूरे सीजन में शांत लेकिन समझदार खिलाड़ी के रूप में नजर आए.

 अभिषेक का बदलाव और नई शुरुआत

शो के बाहर आने के बाद अभिषेक ने भले ही प्रणित पर कुछ कमेंट किए हों, लेकिन रीयूनियन मीट में उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखा कि अब वे पुरानी बातें भूल चुके हैं. उनका कहना था कि गेम के दौरान फैसले कभी-कभी दिल पर लग जाते हैं, लेकिन बाहर आकर सब चीजें साफ हो जाती हैं.

प्रणित और अभिषेक की दोस्ती फिर से जुड़ना फैंस के लिए अच्छी खबर है. शो के दौरान लोग इन दोनों की बातचीत और मजाकिया टकराव देखना पसंद करते थे. अब जब दोनों फिर से साथ आ गए हैं तो उम्मीद है आगे भी इन्हें किसी प्रोजेक्ट या इवेंट में साथ देखा जा सकेगा.

 

