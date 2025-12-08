Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19 Grand Finale: जानें इस बार किस कनटेसटेंट को मिले कितने पैसे, गौरव खन्ना के अलावा कौन रहा लिस्ट में टॉप पर?

By: Shubahm Srivastava | Published: December 8, 2025 2:54:28 AM IST

Bigg Boss 19 contestants fee: गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर हैं. एक्टर ने BB 19 ट्रॉफी और 50 लाख रुपये का कैश प्राइज़ जीता. करीब तीन महीने की कड़ी मेहनत, लड़ाई-झगड़े और किचन पॉलिटिक्स के बाद 7 दिसंबर को BB 19 के विनर का अनाउंसमेंट हुआ. गौरव का फाइनल रेस में फरहाना भट्ट से मुकाबला था. टॉप 5 में से अमाल मलिक पहले कंटेस्टेंट थे जिन्हें शो से बाहर होना पड़ा, उनके बाद तान्या मित्तल और प्रणित मोरे का नंबर आया. शो 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ था. 

इसमें 24/7 एंटरटेनमेंट है जो पूरे सीज़न में दर्शकों को बांधे रखता है. बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले देखने से पहले, सभी हाउसमेट्स की सैलरी पर एक नज़र डालें.

सभी हाउसमेट्स की हर हफ़्ते की सैलरी

अमाल मलिक

अमाल मलिक एक इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र, सिंगर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, अरेंजर, बैकग्राउंड स्कोरर, परफ़ॉर्मर और लिरिसिस्ट हैं. तेज़ दिमाग वाले लेकिन कम कठोर शब्दों वाले अमाल मलिक कथित तौर पर हर हफ़्ते लगभग 8.75 लाख रुपये कमाते हैं.

तान्या मित्तल

तान्या मित्तल एक इंडियन एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर, पूर्व मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्हें मिस एशिया टूरिज़्म 2018 जीतने के लिए जाना जाता है. अपनी बाहरी ज़िंदगी के बारे में झूठी बातें बनाने के लिए उन्हें पूरे सीज़न में बुरा-भला कहा गया है. कथित तौर पर, मित्तल हर हफ़्ते लगभग 3-6 लाख रुपये कमाती हैं.

फ़रहाना भट्ट

फ़रहाना भट्ट एक इंडियन सिनेमा एक्ट्रेस, एक पीस एक्टिविस्ट, एक ग्लोबल यूथ लीडर और ताइक्वांडो में पाँच बार की नेशनल मेडलिस्ट हैं. उन्होंने G20 यूथ इवेंट्स जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने राज्य कश्मीर को भी रिप्रेजेंट किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह हर हफ़्ते Rs. 2 लाख से Rs. 4 लाख के बीच सैलरी कमाती हैं.

प्रणित मोरे

प्रणित मोरे एक इंडियन कॉमेडियन और पहले रेडियो जॉकी (RJ) हैं. उन्होंने सबसे पॉपुलर शो, बिग बॉस 19 में अपनी अपीयरेंस से पॉपुलैरिटी हासिल की. ​​रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी हर हफ़्ते की सैलरी Rs. 1 लाख से Rs. 2 लाख के बीच है.

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना एक इंडियन एक्टर हैं जो हिंदी टेलीविज़न में काम करते हैं. वह CID में सीनियर इंस्पेक्टर कविन और अनुपमा में अनुज कपाड़िया के रोल के लिए बहुत जाने जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खन्ना बिग बॉस के घर में हर हफ़्ते Rs. 17.5 लाख कमाते हैं. वह बाकी सभी हाउसमेट्स में सबसे ज़्यादा कमाने वाले हैं.

मृदुल तिवारी

मृदुल तिवारी एक पॉपुलर इंडियन YouTuber, डिजिटल क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उन्होंने अपने YouTube चैनल पर रिलेटेबल वीडियो बनाकर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बनाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस के घर में उनकी कमाई 4 से 6 लाख रुपये के बीच है.

अभिषेक बजाज

अभिषेक बजाज एक एक्टर हैं जो इंडियन फिल्मों और टीवी शो में काम करते हैं. उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपना फिल्मी डेब्यू किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, बजाज ने हर हफ्ते 3 से 6 लाख रुपये कमाए.

नीलम गिरी

नीलम गिरी एक इंडियन एक्ट्रेस हैं. वह मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों और टीवी शो में काम करती हैं. गिरी हर हाउसमेट से इमोशनली जुड़ी हुई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे खुश और मज़ेदार कंटेस्टेंट की सैलरी 2–4 लाख रुपये है.

Amaal Malik-Tanya Mittal Wedding: ये क्या? फाइनल से पहले बिग बॉस के घर में अमाल ने भरी तान्या मित्तल की मांग! Video वायरल

नेहल चुडासमा

नेहल चुडासमा एक इंडियन मॉडल, एक्ट्रेस, फिटनेस कंसल्टेंट और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं. 2018 में, उन्हें मिस डीवा यूनिवर्स 2018 का ताज पहनाया गया और उन्होंने इस इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया. रिपोर्ट के मुताबिक, चुडासमा ने हर हफ्ते लगभग 2-4 लाख रुपये कमाए. 

अशनूर कौर

अशनूर कौर एक पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस हैं जो हिंदी टेलीविज़न में काम करती हैं. कौर ने 2009 में पाँच साल की उम्र में झाँसी की रानी से एक्टिंग में डेब्यू किया था. हाल ही में, उन्हें बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल को लकड़ी के तख्ते से मारकर एक नियम तोड़ने के लिए एलिमिनेट कर दिया गया है. कहा जाता है कि कंटेस्टेंट की सैलरी हर हफ़्ते 6 लाख रुपये है.

कुणिका सदानंद

हम साथ साथ हैं फेम, कुणिका सदानंद, एक इंडियन फ़िल्म और टीवी एक्ट्रेस, एडवोकेट, प्रोड्यूसर और सोशल एक्टिविस्ट हैं. कम वोट मिलने की वजह से, उन्हें बिग बॉस के घर से निकाल दिया गया. कहा जाता है कि, उन्होंने हर हफ़्ते 2-4 लाख रुपये कमाए.

आवेज़ दरबार

आवेज़ दरबार एक जाने-माने इंडियन डांसर, कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वह अपने एनर्जेटिक डांस वीडियो, क्रिएटिव कंटेंट के लिए मशहूर हैं, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके बहुत सारे फ़ैन हैं. लेकिन, शो के होस्ट सलमान खान की कई वॉर्निंग के बाद, किसी भी टास्क में हिस्सा न लेने और घर में चुप रहने के कारण दरबार को घर से निकाल दिया गया. खबर है कि वह हर हफ़्ते 6 लाख रुपये कमाते थे.

ज़ीशान क़ादरी

अनुराग कश्यप की सबसे मशहूर फ़िल्म गैंग्स ऑफ़ वासेपुर के राइटर, ज़ीशान क़ादरी एक इंडियन राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं. खबर है कि उनकी हर हफ़्ते की फ़ीस 2 से 5 लाख रुपये तक है.

बसीर अली

बसीर अली एक इंडियन एक्टर, मॉडल, होस्ट और टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं. वह स्प्लिट्सविला 10 जीतने के साथ-साथ रोडीज़ राइजिंग और ऐस ऑफ़ स्पेस 2 में हिस्सा लेने के बाद मशहूर हुए, जहाँ वह रनर-अप रहे. खबर है कि वह हर हफ़्ते 3 से 6 लाख रुपये कमाते थे.

नतालिया जानोसज़ेक

नतालिया जानोसज़ेक एक पोलिश एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हैं, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में अपने शानदार काम के लिए जानी जाती हैं. नेटफ्लिक्स की 365 डेज़ और द स्विंग ऑफ़ थिंग्स जैसी फ़िल्मों और चिकन करी लॉ जैसी भारतीय फ़िल्मों में उन्होंने अपना टैलेंट बखूबी दिखाया है. खबर है कि उनकी हफ़्ते की फ़ीस लगभग 3-7 लाख रुपये थी.

नगमा मिराजकर

नगमा मिराजकर एक जानी-मानी भारतीय फ़ैशन इन्फ़्लुएंसर, डांसर, मॉडल और कंटेंट क्रिएटर हैं. वह अपनी लाइफ़स्टाइल, ब्यूटी और ट्रैवल वीडियो के लिए पॉपुलर हैं. उन्होंने सबसे पहले TikTok पर शोहरत हासिल की और बाद में Instagram और YouTube पर भी अपनी सफलता जारी रखी. खबर है कि उन्होंने हर हफ़्ते लगभग 5-8 लाख रुपये कमाए.

मालती चाहर

मालती चाहर एक एक्ट्रेस, मॉडल और मशहूर क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं. पिछले हफ़्ते, चाहर बिग बॉस 19 से मिड-वीक एलिमिनेशन के बाद बाहर हो गईं.दूसरे हाउसमेट्स के मुकाबले उन्हें सबसे कम वोट मिले थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने हर हफ़्ते लगभग 1-3 लाख रुपये कमाए.

शहबाज़ बदेशा

शहबाज़ बदेशा ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी. वह बिग बॉस फेम शहनाज़ गिल के भाई हैं. उनकी मज़ेदार और ह्यूमरस पर्सनैलिटी ने घर के अंदर और बाहर कई दिल जीते. उनकी वीकली फीस पब्लिकली नहीं बताई गई है.

Bigg Boss 19 Grand Finale: सभी को पछाड़ गौरव खन्ना ने जीता BB-19 की ट्रॉफी, बने शो के ‘सुपरस्टार’; जीते इतने लाख रुपये

Tags: bigg boss 19Bigg Boss 19 contestants feeBigg Boss 19 Grand FinaleBigg Boss 19 Winnergaurav khanna
