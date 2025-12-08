Bigg Boss 19 Grand Finale: सभी को पछाड़ गौरव खन्ना ने जीता BB-19 की ट्रॉफी, बने शो के ‘सुपरस्टार’; जीते इतने लाख रुपये

Bigg Boss 19 Grand Finale Winner: गौरव खन्ना बने शो के विनर – करीब तीन महीने की कड़ी मेहनत, लड़ाई-झगड़े और किचन पॉलिटिक्स के बाद 7 दिसंबर को BB 19 के विनर का अनाउंसमेंट हुआ. विनर को ₹50 लाख का कैश प्राइज़ भी मिला. गौरव का फाइनल रेस में फरहाना भट्ट से मुकाबला था. फरहाना को टॉप दो से बाहर करके गौरव खन्ना विनर बने.
Bigg Boss 19 के टॉप 5
टॉप 5 में से अमाल मलिक पहले कंटेस्टेंट थे जिन्हें शो से बाहर होना पड़ा, उनके बाद तान्या मित्तल और प्रणित मोरे का नंबर आया. शो 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ था, और सिर्फ़ टॉप 2 कंटेस्टेंट के बीच विनिंग ट्रॉफी के लिए मुकाबला हुआ – गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट.
बिग बॉस 19 की पूरी कंटेस्टेंट लिस्ट पर एक नज़र
कंटेस्टेंट नंबर 1 हैं अशनूर कौर (टीवी एक्टर)
कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं ज़ीशान क़ादरी (टीवी एक्टर और स्क्रीनराइटर)
कंटेस्टेंट नंबर 3 हैं तान्या मित्तल (स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर)
कंटेस्टेंट नंबर 4 हैं आवेज़ दरबार (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)
कंटेस्टेंट नंबर 5 हैं नगमा मिराजकर (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)
कंटेस्टेंट नंबर 6 हैं नेहल चुडासमा (मिस दिवा यूनिवर्स 2018 विनर)
कंटेस्टेंट नंबर 7 हैं बसीर अली (स्प्लिट्सविला 10 विनर)
कंटेस्टेंट नंबर 8 हैं अभिषेक बजाज (टीवी और फ़िल्म एक्टर)
कंटेस्टेंट नंबर 9 हैं गौरव खन्ना (टीवी एक्टर)
कंटेस्टेंट नंबर 10 हैं नतालिया जानोसज़ेक (फ़िल्म एक्टर)
कंटेस्टेंट नंबर 11: प्रणित मोरे (स्टैंड-अप कॉमेडियन)
कंटेस्टेंट नंबर 12: फरहाना भट्ट (फिल्म एक्ट्रेस)
कंटेस्टेंट नंबर 13: नीलम गिरी (भोजपुरी एक्ट्रेस)
कंटेस्टेंट नंबर 14: कुणिका सदानंद (टीवी एक्ट्रेस)
कंटेस्टेंट नंबर 15: मृदुल तिवारी (YouTuber)
कंटेस्टेंट नंबर 16: अमाल मलिक (सिंगर-कंपोज़र)
कंटेस्टेंट नंबर 17: वाइल्ड कार्ड – शहबाज़ बदेशा (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)
कंटेस्टेंट नंबर 18: वाइल्ड कार्ड – मालती चाहर (डायरेक्टर-राइटर)
गेस्ट अपीयरेंस
बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी आने वाली फिल्म, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करने के लिए सेट पर पहुंचे। इसके अलावा शो में सनी लियोनी और करण कुंद्रा को अपने शो, स्प्लिट्सविला 16 को प्रमोट करने के लिए सेट पर देखा गया.