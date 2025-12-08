Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के रोमांचक फाइनल में सभी को पछाड़ते हुए गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम की. कितनी थी एक्टर की पर डे सैलरी जानें सबकुछ-

By: sanskritij jaipuria | Published: December 8, 2025 10:09:25 AM IST

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?


Bigg Boss 19: भारत के सबसे फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 का सफर खत्म हो गया है और शो को उसका विजेता मिल गया है. इस बार ट्रॉफी टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम की. फ़ाइनल में उनके साथ आमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल जैसे मजबूत प्रतियोगी शामिल थे. लोगों द्वारा किए गए वोटों में गौरव ने फरहाना को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की.

विजेता को मिली पुरस्कार राशि और गाड़ी

सलमान खान ने 7 दिसंबर 2025 को विजेता का नाम घोषित किया. गौरव खन्ना को ट्रॉफी के साथ-साथ 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी मिली. शो के दौरान हुए सिट्रोन स्पॉन्सर टास्क में भी गौरव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें एक नई सिट्रोन कार मिली.

 कमाई और लोकप्रियता

रिपोर्टों के अनुसार, गौरव खन्ना की कुल संपत्ति 8 करोड़ से 15 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. इस सीजन में वे सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले प्रतिभागियों में शामिल रहे. कहा जाता है कि वे प्रति सप्ताह करीब 17.5 लाख रुपये कमाते थे.

 घर में बनी दोस्तियां

बिग बॉस हाउस में गौरव की कई लोगों से अच्छी दोस्ती बनी. उनमें सबसे करीबी रिश्ता मृदुल तिवारी और प्रणीत मोरे से रहा. इसके अलावा शुरुआती हफ्तों में उनकी बातचीत अशनूर, अभिषेक और अवेज दरबार से भी खूब देखने को मिली.

 शिक्षा और शुरुआती जीवन

गौरव खन्ना पढ़ाई में भी मजबूत रहे हैं. उन्होंने कानपुर के डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर से एमबीए की डिग्री हासिल की. उनकी स्कूलिंग कानपुर के ही सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल में हुई थी.

 बिग बॉस में सफर

शो में गौरव की यात्रा भावनात्मक उतार–चढ़ाव से भरी रही. ज्योतिषी जय मदान की भविष्यवाणी पर उनकी भावुक प्रतिक्रिया हो या फिर फैमिली वीक में उनकी पत्नी अकांक्षा चमोला का घर में आना इन पलों ने लोगों का दिल जीता.

कई बार उन पर ताना भी कस गया, खासकर तब जब फरहाना और तान्या ने उनका मजाक उड़ाया. इसके बावजूद गौरव ने शांत स्वभाव बनाए रखा और किसी भी बहस में सीमा नहीं लांघी. ये बात भी दर्शकों को बेहद पसंद आई.
 

Tags: Bigg Boss 19 Winnergaurav khannaGaurav Khanna net worthsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?