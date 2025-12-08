Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को बिग बॉस के घर में कितनी फीस मिलती थी, मृदुल के अलावा और कौन है उनके करीब?

Bigg Boss 19: भारत के सबसे फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 का सफर खत्म हो गया है और शो को उसका विजेता मिल गया है. इस बार ट्रॉफी टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम की. फ़ाइनल में उनके साथ आमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल जैसे मजबूत प्रतियोगी शामिल थे. लोगों द्वारा किए गए वोटों में गौरव ने फरहाना को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की.

विजेता को मिली पुरस्कार राशि और गाड़ी

सलमान खान ने 7 दिसंबर 2025 को विजेता का नाम घोषित किया. गौरव खन्ना को ट्रॉफी के साथ-साथ 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी मिली. शो के दौरान हुए सिट्रोन स्पॉन्सर टास्क में भी गौरव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें एक नई सिट्रोन कार मिली.

कमाई और लोकप्रियता

रिपोर्टों के अनुसार, गौरव खन्ना की कुल संपत्ति 8 करोड़ से 15 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. इस सीजन में वे सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले प्रतिभागियों में शामिल रहे. कहा जाता है कि वे प्रति सप्ताह करीब 17.5 लाख रुपये कमाते थे.

घर में बनी दोस्तियां

बिग बॉस हाउस में गौरव की कई लोगों से अच्छी दोस्ती बनी. उनमें सबसे करीबी रिश्ता मृदुल तिवारी और प्रणीत मोरे से रहा. इसके अलावा शुरुआती हफ्तों में उनकी बातचीत अशनूर, अभिषेक और अवेज दरबार से भी खूब देखने को मिली.

शिक्षा और शुरुआती जीवन

गौरव खन्ना पढ़ाई में भी मजबूत रहे हैं. उन्होंने कानपुर के डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर से एमबीए की डिग्री हासिल की. उनकी स्कूलिंग कानपुर के ही सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल में हुई थी.

बिग बॉस में सफर

शो में गौरव की यात्रा भावनात्मक उतार–चढ़ाव से भरी रही. ज्योतिषी जय मदान की भविष्यवाणी पर उनकी भावुक प्रतिक्रिया हो या फिर फैमिली वीक में उनकी पत्नी अकांक्षा चमोला का घर में आना इन पलों ने लोगों का दिल जीता.

कई बार उन पर ताना भी कस गया, खासकर तब जब फरहाना और तान्या ने उनका मजाक उड़ाया. इसके बावजूद गौरव ने शांत स्वभाव बनाए रखा और किसी भी बहस में सीमा नहीं लांघी. ये बात भी दर्शकों को बेहद पसंद आई.

