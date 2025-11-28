Bigg Boss 19: बिग बॉस का विनर हो गया तय, ये कंटेस्टेंट घर ले जाएगा ट्रॉफी, लोगों ने जताया गुस्सा

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और ग्रैंड फिनाले से पहले घर के अंदर और बाहर दोनों जगह हलचल तेज हो गई है. इस बीच गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीतकर इस सीजन के पहले कन्फर्म फाइनलिस्ट बनने का स्थान हासिल कर लिया. इसके साथ ही उन्हें घर का अंतिम कैप्टन भी चुना गया, जिससे वे नॉमिनेशन से पूरी तरह सेफ हो गए.

टिकट टू फिनाले की दौड़ एक टीम-बेस्ड टास्क से शुरू हुई. सभी घरवालों को मिलकर आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन अंत में केवल चार नाम आगे निकल पाए- अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट. इन चारों ने अमाल मलिक, तान्या मित्तल, मालती चाहर और शहबाज बदेशा को पीछे छोड़कर अगले चरण में अपनी जगह सेफ की. इसी प्रक्रिया के बाद गौरव ने फाइनल में सीधे एंट्री का टिकट हासिल कर लियाय

सोशल मीडिया पर बहस

जैसे ही गौरव की जीत की खबर सामने आई, इंटरनेट पर इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोग इस नतीजे को सही मान रहे हैं, जबकि कई लोदों ने शो के मेकर्स पर पक्षपात के आरोप लगाए.

दर्शकों की नाराजगी भी सामने आई

कई कमेंट्स में कहा गया कि शो में फेवरिटिज्म हो रहा है और गौरव को बिना मजबूत खेल दिखाए सीधे फिनाले में भेज दिया गया. एक यूजर ने लिखा, सही है… कंट्रीब्यूशन न के बराबर और कलर्स का चेहरा होने का फायदा मिल गया. एक अन्य कमेंट था, जीरो कंट्रीब्यूशन पर भी फिनाले! क्या ही फिक्सिंग चल रही है.

कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर खेल पहले से तय नहीं होता, तो गौरव को खुद ऐसा प्रदर्शन करना पड़ता जिससे न्यूट्रल ऑडियंस भी उनकी जीत को सही मानती.

फिनाले की ओर बढ़ता शो

इन बहसों और आरोपों के बीच बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी हफ्ते में है. ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने की उम्मीद है. लोग ये शो JioHotstar पर रात 9 बजे और Colors TV पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं.

फिनाले के नतीजे क्या होंगे, ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन इतना साफ है कि शो खत्म होने से पहले ही लोगों के बीच चर्चा खूब गर्म हो चुकी है.