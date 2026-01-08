Bigg Boss 19 Dubai Party: ‘किसी ने नाम भी…’, घर का ये जबरदस्त खिलाड़ी नहीं दिखा रीयूनियन में, क्या आपने नोटिस किया?

Bigg Boss 19 Dubai Party: ‘बिग बॉस 19’ खत्म होने के बाद शो के कंटेस्टेंट्स के लिए दुबई में एक खास सक्सेस पार्टी रखी गई. ये आयोजन दो दिनों का था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कई कंटेस्टेंट्स दुबई पहुंचे. सभी लोग एक ही होटल में ठहरे ताकि एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकें और शो के बाद की यादें शेयर कर सकें. इस ट्रिप का मकसद सिर्फ साथ में खुशियां मनाना था.

पहले दिन एक बड़ी पार्टी रखी गई, जो शो के स्पॉन्सर डेन्यूब प्रॉपर्टीज के मालिक रिजवान साजन के घर पर हुई. सभी कंटेस्टेंट्स एक साथ बस से उनके घर पहुंचे. इस दौरान माहौल काफी खुशनुमा रहा. हालांकि तान्या मित्तल ने सबका ध्यान खींचा, जब वे अपनी निजी कार से वहां पहुंचीं पार्टी में सभी ने मिलकर गाने गाए, केक काटा और अपने एक्सपीरिएंस शेयर किए. लंबे समय बाद सभी को एक साथ देखकर माहौल भावुक भी नजर आया.

यॉट पार्टी में दिखे कई जाने-पहचाने चेहरे

दूसरे दिन दुबई में यॉट पार्टी रखी गई. इस पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें कई कंटेस्टेंट्स मस्ती करते दिखे. इनमें गौरव खन्ना, आवेज दरबार, अभिषेक बजाज, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, बसीर अली, नटालिया, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी और नेहल चुडासमा शामिल थे. सभी समुद्र के बीच यॉट पर एन्जॉय करते नजर आए.

इन सदस्यों की रही कमी

हालांकि कुछ कंटेस्टेंट्स इस यॉट पार्टी में नजर नहीं आए. नगमा किसी निजी कार्यक्रम के कारण श्रीलंका चली गई थीं. वहीं तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा और अमाल मलिक दुबई में मौजूद होने के बावजूद पार्टी में दिखाई नहीं दिए. इसके चलते फैंस के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं.

पूरी ट्रिप से गायब रहा एक कंटेस्टेंट

इस पूरे दुबई ट्रिप में एक नाम ऐसा रहा, जो पूरी तरह से गायब था. ये नाम था जीशान कादरी का. जीशान न तो पार्टी में दिखे और न ही किसी कार्यक्रम में उनका जिक्र हुआ. उनके न आने की वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन उनके फैंस इससे नाराज नजर आए. सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि कम से कम उनका नाम तो लिया जाना चाहिए था. कुछ फैंस ने यह भी कहा कि शायद लोगों को पता ही नहीं चला कि एक सदस्य इस ट्रिप में शामिल नहीं है.

कुल मिलाकर दुबई की ये ट्रिप ‘बिग बॉस 19’ के कई कंटेस्टेंट्स के लिए यादगार रही, लेकिन कुछ नामों की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई.