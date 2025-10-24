Bigg Boss 19: अमाल मलिक की तबीयत बिगड़ी? बिग बॉस 19 से ले सकते हैं ब्रेक!

Daboo Malik latest Post: सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र अमाल मलिक को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें तेज हैं. खबरें हैं कि वे जल्द ही सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ (bigg boss 19) से कुछ समय के लिए बाहर जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमाल की तबीयत ठीक नहीं है, और इसी वजह से वे कुछ दिनों का ब्रेक ले सकते हैं. हालांकि, अब तक इस बारे में न तो अमाल और न ही शो के मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है.

अटकलें तब और तेज हो गईं जब उनके पिता डब्बू मलिक (Daboo Mallik) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, “बहुत हो गया… अब बस मिलते हैं 28 अक्टूबर को… म्यूज़िक ही हमारी असली मंजिल है.” हालांकि, डब्बू मलिक ने इस पोस्ट में न अमाल का नाम लिया और न ही बिग बॉस 19 का ज़िक्र किया. लेकिन, फैंस का मानना है कि यह पोस्ट अमाल के शो छोड़ने से जुड़ा है.

शो में आने वाला है ट्विस्ट

BB Tak नाम के एक फैन पेज ने दावा किया कि अमाल मलिक एक हफ्ते के लिए शो से बाहर जाएंगे और उसके बाद वापस लौट सकते हैं. पोस्ट में यह भी कहा गया कि उनकी गैरमौजूदगी में शो में एक “शॉकिंग एविक्शन” हो सकता है. लेकिन, उस कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में भेजा जा सकता है. यानी आगे आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है.

अमाल का शो से बाहर जाना तय?

वहीं, BB Insider HQ नाम के एक और पेज ने भी लिखा कि उनके सूत्रों के मुताबिक अमाल का शो से बाहर जाना लगभग तय है और यह फैसला उनकी सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है. अब सभी की निगाहें 28 अक्टूबर पर टिकी हैं. क्या वाकई अमाल शो से बाहर जाएंगे या फिर यह सब ‘बिग बॉस’ का एक और ड्रामा है. इसका खुलासा आने वाले एपिसोड्स में होगा.