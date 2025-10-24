Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19: अमाल मलिक की तबीयत बिगड़ी? बिग बॉस 19 से ले सकते हैं ब्रेक!

Bigg Boss 19: अमाल मलिक की तबीयत बिगड़ी? बिग बॉस 19 से ले सकते हैं ब्रेक!

Amaal Mallik Health Issue: सिंगर और म्यूज़िक कंपोजर अमाल मलिक के शो बिग बॉस 19 से बाहर जाने की खबरें तेज हैं. जानिए उनकी सेहत, पिता डब्बू मलिक के पोस्ट और शो में आने वाले ट्विस्ट की पूरी जानकारी.

By: Shraddha Pandey | Published: October 24, 2025 8:49:53 PM IST

Amaal Mallik
Amaal Mallik

Daboo Malik latest Post: सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र अमाल मलिक को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें तेज हैं. खबरें हैं कि वे जल्द ही सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ (bigg boss 19) से कुछ समय के लिए बाहर जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमाल की तबीयत ठीक नहीं है, और इसी वजह से वे कुछ दिनों का ब्रेक ले सकते हैं. हालांकि, अब तक इस बारे में न तो अमाल और न ही शो के मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है.

अटकलें तब और तेज हो गईं जब उनके पिता डब्बू मलिक (Daboo Mallik) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, “बहुत हो गया… अब बस मिलते हैं 28 अक्टूबर को… म्यूज़िक ही हमारी असली मंजिल है.” हालांकि, डब्बू मलिक ने इस पोस्ट में न अमाल का नाम लिया और न ही बिग बॉस 19 का ज़िक्र किया. लेकिन, फैंस का मानना है कि यह पोस्ट अमाल के शो छोड़ने से जुड़ा है.

शो में आने वाला है ट्विस्ट

You Might Be Interested In

BB Tak नाम के एक फैन पेज ने दावा किया कि अमाल मलिक एक हफ्ते के लिए शो से बाहर जाएंगे और उसके बाद वापस लौट सकते हैं. पोस्ट में यह भी कहा गया कि उनकी गैरमौजूदगी में शो में एक “शॉकिंग एविक्शन” हो सकता है. लेकिन, उस कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में भेजा जा सकता है. यानी आगे आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है.

अमाल का शो से बाहर जाना तय?

वहीं, BB Insider HQ नाम के एक और पेज ने भी लिखा कि उनके सूत्रों के मुताबिक अमाल का शो से बाहर जाना लगभग तय है और यह फैसला उनकी सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है. अब सभी की निगाहें 28 अक्टूबर पर टिकी हैं. क्या वाकई अमाल शो से बाहर जाएंगे या फिर यह सब ‘बिग बॉस’ का एक और ड्रामा है. इसका खुलासा आने वाले एपिसोड्स में होगा.

Tags: Amaal Mallikbigg boss 19bollywood newsDaboo Malik
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025
Bigg Boss 19: अमाल मलिक की तबीयत बिगड़ी? बिग बॉस 19 से ले सकते हैं ब्रेक!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: अमाल मलिक की तबीयत बिगड़ी? बिग बॉस 19 से ले सकते हैं ब्रेक!
Bigg Boss 19: अमाल मलिक की तबीयत बिगड़ी? बिग बॉस 19 से ले सकते हैं ब्रेक!
Bigg Boss 19: अमाल मलिक की तबीयत बिगड़ी? बिग बॉस 19 से ले सकते हैं ब्रेक!
Bigg Boss 19: अमाल मलिक की तबीयत बिगड़ी? बिग बॉस 19 से ले सकते हैं ब्रेक!