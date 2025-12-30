डिलीवरी के बाद क्यों फूट-फूटकर रोने लगी Bharti Singh? पति हर्ष भी नहीं कर पा रहे थे काबू, जानें वजह

Bharti Singh Crying: कॉमेडियन और टीवी शो होस्ट भारती सिंह इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं. इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. 19 दिसंबर 2025 को भारती ने अपने दूसरे बेटे काजू को जन्म दिया. इन दिनों भारती मैटरनिटी लीव पर हैं. वह घर में ही रहकर बच्चे का ध्यान रख रही हैं. हाल ही में भारती ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर किया है. इस व्लॉग में उन्होंने पोस्टपार्टम इफेक्ट को लेकर बातचीत की. उन्होंने बताया कि कैसे उनके इमोशन्स कंट्रोल में नहीं हैं.

फूट-फूटकर रोने लगी भारती सिंह

भारती सिंह (Bharti Singh) ने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया. इस व्लॉग में कॉमेडियन ने डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम इफेक्ट के बारे में बातचीत की. इस दौरान भारती सिंह फूट-फूट कर रोती हुई नजर आईं. भारती सिंह ने कहा कि मुझे इमोशन्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए. मुझे बस रोना आ रहा है, लेकिन उसका कारण नहीं पता था. मैं रोना बंद कर दूं, लेकिन मुझे हमेशा मन थोड़ा भारी-भारी लगता है. सबकुछ सही है, घर में कामकाज के लिए लोग भी हैं. लेकिन मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है. भगवान ने इतनी खुशियां दी हैं, ये पोस्टपार्टम इफेक्ट इफेक्ट आखिर क्या है. इस दौरान जैसे ही भारती के पति हर्ष लिंबाचिया वापस आते हैं, तो भारती उन्हें देखकर रोने लगती है. भारती इस बात को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल महसूस कर रही हैं. आम लोगों की तरफ अभी ट्रैवल नहीं कर सकती. यह देख हर्ष भारती को संभालने की कोशिश करते हुए नजर आती हैं. हर्ष एक जोक मारते हैं, जिससे भारती हंसने लगती हैं.

‘ लाफ्टर शेफ 3′ को होस्ट कर रही थीं भारती

भारती और हर्ष की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती है. फिलहाल भारती कुछ समय के लिए टीवी की दुनिया से दूर हैं. लेकिन वह फैंस के लिए यूट्यूब पर खूब एक्टिव नजर आ रही हैं. भारती का बड़ा बेटा गोला काफी ज्यादाा क्यूट है. उसकी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. वहीं आखिरी बार भारती सिंह को शो ‘लाफ्टर शेफ 3′ (Laughter Chefs 3) में नजर आई थीं.