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Avneet Vs Jannat: अवनीत कौर और जन्नत जुबैर में कौन है ज्यादा अमीर? किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा?

Avneet Vs Jannat Who is More Rich: अवनीत कौर और जन्नत जुबैर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर शुरू किया था. आज दोनों सोशल मीडिया स्टार हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग और नेटवर्थ के मामले में कौन ज्यादा है, आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 31, 2026 9:53:38 AM IST

Avneet Vs Jannat: अवनीत कौर और जन्नत जुबैर में कौन है ज्यादा अमीर? किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा?


Avneet Vs Jannat Who is More Rich: टीवी इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली अवनीत कौर और जन्नत जुबैर आज एंटरटेनमेंट जगत की सबसे चर्चित युवा सितारों में गिनी जाती हैं. दोनों ने छोटी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने टैलेंट के दम पर लाखों दिलों में जगह बनाई. हालांकि समय के साथ उनकी पहचान सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई.

 अवनीत कौर का सफर

अवनीत कौर ने सबसे पहले डांस रियलिटी शो ‘डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स’ के जरिए लोगों का ध्यान खींचा था. इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल ‘मेरी मां’ में एक्टिंग कर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. कई लोकप्रिय शोज में नजर आने के बाद अवनीत ने फिल्मों की ओर रुख किया. उनकी पहली फिल्म ‘टीकू वेड्स शेरू’ थी, हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी.  

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अवनीत कौर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग (Avneet Kaur Net Worth)

आज अवनीत कौर सोशल मीडिया की बड़ी स्टार बन चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें  30.7 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रमोशनल कैंपेन और डिजिटल प्रोजेक्ट्स के जरिए वो अच्छी कमाई करती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 41 करोड़ रुपये है.

 जन्नत जुबैर ने ऐसे बनाई अपनी अलग पहचान (Jannat Zubair Net Worth)

जन्नत जुबैर ने टीवी की दुनिया में पहला कदम ‘दिल मिल गए’ से रखा था, जहां उनका छोटा सा रोल था. हालांकि उन्हें असली पहचान ‘काशी – अब ना रहे तेरा कागज कोरा’ और ‘फुलवा’ जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों से मिली. अपने दमदार एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस की बदौलत उन्होंने कम उम्र में ही इंडस्ट्री में मजबूत पहचान बना ली.

जन्नत जुबैर आज भी टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं. सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग बेहद मजबूत है उन्हें 51.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. ब्रांड प्रमोशन के अलावा वो अपने क्लोदिंग और ज्वेलरी बिजनेस से भी जुड़ी हुई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ अवनीत कौर से काफी ज्यादा बताई जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जन्नत की नेट वर्थ 250 करोड़ रुपये है.
 

 

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