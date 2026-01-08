Avika Gor News: सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई अविका गौर, क्या घर में आने वाला है नन्हा मेहमान? व्लॉग में हुआ खुलासा

Avika Gor News: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने लंबे समय से साथ रहे बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की थी. अब अविका ने अपने नए व्लॉग में बताया है कि साल 2026 उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है.

अविका के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. कई लोग इस बदलाव को उनकी प्रेग्नेंसी से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, अभी तक अविका ने खुद इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है.

मिलिंद बोले- ऐसा कभी सोचा भी नहीं था

अविका के पति मिलिंद चंदवानी ने भी इस बदलाव को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ये सब उनके लिए बिल्कुल अनपेक्षित है. उनके अनुसार, न तो उन्होंने कभी इसकी योजना बनाई थी और न ही भविष्य में ऐसा कुछ सोच रखा था. मिलिंद ने इसे अपनी जिंदगी का एक बेहद खास और बड़ा बदलाव बताया.

एक्साइटमेंट के साथ हल्की घबराहट भी

व्लॉग के दौरान जब अविका ने मिलिंद से पूछा कि क्या वे घबराए हुए हैं, तो उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया. मिलिंद ने कहा कि वे इस बदलाव को लेकर खुश हैं, लेकिन थोड़ी घबराहट भी है. उनका मानना है कि जिंदगी में नए बदलाव आते समय थोड़ा नर्वस होना स्वाभाविक है.

फैंस को करना होगा थोड़ा इंतजार

फिलहाल इस बदलाव की असल वजह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. अविका ने अपने चाहने वालों से वादा किया है कि वो जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर इस बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगी.

बताते चलें कि अविका और मिलिंद ने टीवी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर शादी की थी. इस बारे में अविका ने पहले बताया था कि वो हमेशा से कुछ अलग तरह की शादी करना चाहती थीं. टीवी पर हुई उनकी शादी को दर्शकों का खूब प्यार मिला और उस एपिसोड को अच्छी टीआरपी भी हासिल हुई.