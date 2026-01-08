Home > मनोरंजन > टीवी > Avika Gor News: सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई अविका गौर, क्या घर में आने वाला है नन्हा मेहमान? व्लॉग में हुआ खुलासा

Avika Gor News: सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई अविका गौर, क्या घर में आने वाला है नन्हा मेहमान? व्लॉग में हुआ खुलासा

Avika Gor News: टीवी एक्ट्रेस अविका गौर ने संकेत दिया है कि 2026 में उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है. व्लॉग के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 8, 2026 10:36:22 AM IST

avika gor
avika gor


Avika Gor News: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने लंबे समय से साथ रहे बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की थी. अब अविका ने अपने नए व्लॉग में बताया है कि साल 2026 उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है.

You Might Be Interested In

अविका के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. कई लोग इस बदलाव को उनकी प्रेग्नेंसी से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, अभी तक अविका ने खुद इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है.

 मिलिंद बोले- ऐसा कभी सोचा भी नहीं था

अविका के पति मिलिंद चंदवानी ने भी इस बदलाव को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ये सब उनके लिए बिल्कुल अनपेक्षित है. उनके अनुसार, न तो उन्होंने कभी इसकी योजना बनाई थी और न ही भविष्य में ऐसा कुछ सोच रखा था. मिलिंद ने इसे अपनी जिंदगी का एक बेहद खास और बड़ा बदलाव बताया.

You Might Be Interested In

 एक्साइटमेंट के साथ हल्की घबराहट भी

व्लॉग के दौरान जब अविका ने मिलिंद से पूछा कि क्या वे घबराए हुए हैं, तो उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया. मिलिंद ने कहा कि वे इस बदलाव को लेकर खुश हैं, लेकिन थोड़ी घबराहट भी है. उनका मानना है कि जिंदगी में नए बदलाव आते समय थोड़ा नर्वस होना स्वाभाविक है.

 फैंस को करना होगा थोड़ा इंतजार

फिलहाल इस बदलाव की असल वजह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. अविका ने अपने चाहने वालों से वादा किया है कि वो जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर इस बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगी.

बताते चलें कि अविका और मिलिंद ने टीवी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर शादी की थी. इस बारे में अविका ने पहले बताया था कि वो हमेशा से कुछ अलग तरह की शादी करना चाहती थीं. टीवी पर हुई उनकी शादी को दर्शकों का खूब प्यार मिला और उस एपिसोड को अच्छी टीआरपी भी हासिल हुई.

 

You Might Be Interested In
Tags: avika gor husbandavika gor milind chandwaniavika gor newsavika gor pregnant
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
Avika Gor News: सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई अविका गौर, क्या घर में आने वाला है नन्हा मेहमान? व्लॉग में हुआ खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Avika Gor News: सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई अविका गौर, क्या घर में आने वाला है नन्हा मेहमान? व्लॉग में हुआ खुलासा
Avika Gor News: सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई अविका गौर, क्या घर में आने वाला है नन्हा मेहमान? व्लॉग में हुआ खुलासा
Avika Gor News: सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई अविका गौर, क्या घर में आने वाला है नन्हा मेहमान? व्लॉग में हुआ खुलासा
Avika Gor News: सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई अविका गौर, क्या घर में आने वाला है नन्हा मेहमान? व्लॉग में हुआ खुलासा