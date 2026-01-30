‘तुझे घुमा-घुमाकर मारूंगी’, क्या आपने भी सुना इंस्टा पर ये वाला Funny Dialogue? अपनी मीम वीडियो को मजेदार बनाने के लिए कर लें सेव

‘Anupamaa’ Viral Dialogue: टीवी का पॉपूलर सीरियल अनुपना साल 2020 में शुरु हुआ था. यह सीरियल अभी तक दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. आने वाले दिनों में सीरियल में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. जिससे शो की टाआरपी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन, उससे पहले रुपाली गांगुली का एक मोनोलॉग सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसको लेकर यूजर्स ने शो के मेकर्स को ट्रोल करना शुरु कर दिया है.

ट्रोल हो रहीं अनुपमा

इंटरनेट पर अनुपमा के कई छोटे-छोटे क्लिप छाए हुए हैं. एक वीडियो में अनुपमा का किरदार निभाने वाली रुपाली गांगुली एक मस्त डायलॉग बोलती हुई नजर आ रही हैं. वह कहती हैं “मारूंगी. तुझे बालों से पकड़ के, चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी. तुझे घुमा-घुमाकर मारूंगी. गिरा-गिराकर मारूंगी. दौड़ा-दौड़ाकर मारूंगी. भगा-भगाकर मारूंगी. जूता भिगोकर मारूंगी. सैंडिल तोड़कर मारूंगी. सारी लिहाज छोड़कर मारूंगी. दोनों हाथों से मारूंगी, हाथ थक गए तो लातों से मारूंगी. और पैर थक गए तो बातों से मारूंगी. इतना मारूंगी, इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस किस हड्डी पर किस किस चोट पर ध्यान दूं.”

अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे फैंस

अनुपमा के कई फैंस को उनका ये मोनोलॉग काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. हालांकि, कुछ लोगों ने इसे लेकर मेकर्स और रुपाली गांगूली को ट्रोल करना शुरु कर दिया है. एक यूजर ने लिखा “न करें भाईजान न करें रहने दें.” एक अन्य यूजर ने लिखा कि “इतना सुनकर सामने वाला ऐसा ही मर जाएगा.’ एक ने लिखा कि “सनी देओल की तरह लग रही है.” एक और ने लिखा “ये धमकी खत्म क्यों नहीं होती.” अनुपमा के इस डायलॉग का फैंस काफी मजाक उड़ा रहे हैं. यह क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है.