अंकिता लोखंडे ने दोस्त का दिया साथ, माही विज पर उंगली उठाने वालों को दिया करारा जवाब, जय भानुशाली ने किया रिएक्ट

Ankita Lokhande On Mahhi Vij: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखेंडे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर माही विज को लेकर फैल रही गलत बातों पर चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने ये सब बाते अपने सोशल मीडिया पर की है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 12, 2026 10:21:35 AM IST

ankita lokhande
ankita lokhande


Ankita Lokhande: टीवी और फिल्म एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर माही विज को लेकर फैल रही बातों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोग माही विज और सलमान खान के मैनेजर नदीम के रिश्ते को लेकर गलत टिप्पणियां कर रहे थे, जिससे अंकिता काफी परेशान नजर आईं.

अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए साफ कहा कि वो ये बात एक कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में कह रही हैं. उन्होंने बताया कि वो माही विज, जय भानुशाली और नदीम तीनों को अच्छे से जानती हैं. अंकिता के मुताबिक, नदीम माही और जय के लिए हमेशा पिता जैसे रहे हैं और उनकी बेटी तारा के लिए भी वो एक पिता समान हैं. इसके अलावा उस रिश्ते में कुछ और नहीं है.

 रिश्तों पर सवाल उठाना गलत

अंकिता ने कहा कि कुछ रिश्ते सम्मान, भरोसे और समय से बनते है और बाहरी लोगों को उन्हें परखने या जज करने का कोई हक नहीं है. उन्होंने ये भी बताया कि नदीम मुश्किल समय में कई लोगों के साथ खड़े रहे हैं, जिनमें वो खुद भी शामिल हैं. इसलिए उनके मन में नदीम के लिए बहुत सम्मान है.

अंकिता ने माही विज और जय भानुशाली की भी तारीफ की और कहा कि दोनों अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं. उन्होंने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दीं.

 नकारात्मकता फैलाने वालों को दी नसीहत

अंकिता ने उन लोगों से भी अपील की जो बिना वजह नकारात्मक बातें फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जिंदगी शांति से जीने दिया जाए. उन्होंने माही और जय के लिए अपने प्यार का इजहार किया और नदीम को एक नेक इंसान बताया.

अंकिता के इस संदेश को जय भानुशाली ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. साथ ही उन्होंने अंकिता को धन्यवाद दिया और कहा कि वो उनकी हर बात से सहमत हैं.

ankita jay mahhi

 पहले भी अफवाहों पर दे चुकी हैं जवाब

गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में माही विज ने सोशल मीडिया पर फैल रही तलाक की अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया था. उन्होंने ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की चेतावनी भी दी थी. हाल के समय में माही और जय सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहते हैं और ज्यादातर पोस्ट अपनी बेटी के साथ बिताए पलों से जुड़े होते हैं.

 काम की बात करें तो

अंकिता लोखंडे हाल ही में कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में नजर आई थीं. माही और जय के साथ उनकी गहरी दोस्ती जगजाहिर है और इसी वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी.

 

