25 साल बाद फिर खुलेगा ‘ऑफिस-ऑफिस’ का दफ्तर, होगा जबरदस्त मनोरंजन, श्रुति शर्मा की हुई एंट्री

Office Office Season 2: टीवी शो ‘ऑफिस ऑफिस’ का दूसरा सीजन 25 साल बाद वापस आ रहा है. इस बार इसमें मुख्य भूमिका में श्रुति शर्मा नजर आएंगी, यह लोकप्रिय कॉमेडी शो एक बार फिर नए अंदाज़ में लौट रहा है. अभिनेत्री ने शो में अपनी एंट्री को खास बताते हुए कहा कि इस मशहूर फ्रेंचाइज़ का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद यादगार अनुभव है.



शो में शामिल होने पर क्या बोलीं श्रुति शर्मा?

श्रुति शर्मा ने शो के इस नए सीजन में खुद के शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ‘ऑफिस ऑफिस से जुड़ी मेरी यादें मेरे दिल के बहुत करीब हैं. जब भी मैं स्कूल से लौटती थी, मां के साथ लंच करते समय हम इसके एपिसोड देखा करते थे. इसी वजह से मुझे सभी किरदार, उनकी बारीकियां और उनके मशहूर डायलॉग्स पूरी तरह याद हैं. इसलिए जब मैंने इस नए सीजन की शूटिंग शुरू की, तो मुझे बेहद पुरानी यादें ताजा हो गईं. मैं इस शो को देखते हुए बड़ी हुई हूं, और अब इसमें मुख्य भूमिका निभाना मेरे लिए किसी सपने जैसा है.’

इस सीजन में मजा आने वाला है

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘शो के लिए प्राइम टाइम स्लॉट मिलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इस सीज़न का उतना ही आनंद लेंगे जितना मैंने पहले सीज़न का लिया था. जिस तरह पहले सीजन के किरदार मेरे बचपन का हिस्सा बन गए थे, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि इस सीज़न के साथ मैं भी किसी बच्चे की पसंदीदा कॉमेडी शो की किरदार बन सकूंगी.’

कौन हैं श्रुति शर्मा?

श्रुति शर्मा ने टीवी इंडस्ट्री में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई है. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान सीरियल ‘गठबंधन’ में आईपीएस अधिकारी के रोल से मिली. इसके अलावा वह ‘नजर 2’, ‘नमक इश्क का’ और हाल ही में रिलीज़ हुए ‘मिट्टी’ जैसे शोज़ में भी अहम भूमिकाओं में नजर आ चुकी हैं.

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