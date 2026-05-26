Home > मनोरंजन > 25 साल बाद फिर खुलेगा ‘ऑफिस-ऑफिस’ का दफ्तर, होगा जबरदस्त मनोरंजन, श्रुति शर्मा की हुई एंट्री

25 साल बाद फिर खुलेगा ‘ऑफिस-ऑफिस’ का दफ्तर, होगा जबरदस्त मनोरंजन, श्रुति शर्मा की हुई एंट्री

Office Office Season 2: टीवी की दुनिया का लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘ऑफिस-ऑफिस’ एक बार फिर नए सीजन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने लौट रहा है. शो की वापसी की खबर से फैंस काफी उत्साहित हैं और इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 26, 2026 1:16:10 PM IST

टीवी सीरियल ऑफिस ऑफिस का दूसरा सीजन दे रहा दस्तक
टीवी सीरियल ऑफिस ऑफिस का दूसरा सीजन दे रहा दस्तक


Office Office Season 2: टीवी शो ‘ऑफिस ऑफिस’ का दूसरा सीजन 25 साल बाद वापस आ रहा है. इस बार इसमें मुख्य भूमिका में  श्रुति शर्मा नजर आएंगी, यह लोकप्रिय कॉमेडी शो एक बार फिर नए अंदाज़ में लौट रहा है. अभिनेत्री ने शो में अपनी एंट्री को खास बताते हुए कहा कि इस मशहूर फ्रेंचाइज़ का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद यादगार अनुभव है. 

शो में शामिल होने पर क्या बोलीं श्रुति शर्मा?

श्रुति शर्मा ने शो के इस नए सीजन में खुद के शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की है.  उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ‘ऑफिस ऑफिस से जुड़ी मेरी यादें मेरे दिल के बहुत करीब हैं. जब भी मैं स्कूल से लौटती थी, मां के साथ लंच करते समय हम इसके एपिसोड देखा करते थे. इसी वजह से मुझे सभी किरदार, उनकी बारीकियां और उनके मशहूर डायलॉग्स पूरी तरह याद हैं. इसलिए जब मैंने इस नए सीजन की शूटिंग शुरू की, तो मुझे बेहद पुरानी यादें ताजा हो गईं. मैं इस शो को देखते हुए बड़ी हुई हूं, और अब इसमें मुख्य भूमिका निभाना मेरे लिए किसी सपने जैसा है.’

You Might Be Interested In

इस सीजन में मजा आने वाला है

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘शो के लिए प्राइम टाइम स्लॉट मिलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इस सीज़न का उतना ही आनंद लेंगे जितना मैंने पहले सीज़न का लिया था. जिस तरह पहले सीजन के किरदार मेरे बचपन का हिस्सा बन गए थे, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि इस सीज़न के साथ मैं भी किसी बच्चे की पसंदीदा कॉमेडी शो की किरदार बन सकूंगी.’

कौन हैं श्रुति शर्मा?

श्रुति शर्मा ने टीवी इंडस्ट्री में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई है. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान सीरियल ‘गठबंधन’ में आईपीएस अधिकारी के रोल से मिली. इसके अलावा वह ‘नजर 2’, ‘नमक इश्क का’ और हाल ही में रिलीज़ हुए ‘मिट्टी’ जैसे शोज़ में भी अहम भूमिकाओं में नजर आ चुकी हैं.

यह खबर भी पढ़ें: अनुपमा के On Screen बापूजी को पद्म श्री से किया सम्मानित, बेटी ने फोटोज शेयर कर किया खुलासा

Tags: shruti sharmatelevision show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एवोकाडो खाने के 5 फायदे

May 26, 2026

मोटापे के दुश्मन हैं ये 6 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स; तुरंत करें...

May 26, 2026

लू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट...

May 26, 2026

बालों को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 26, 2026

गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप...

May 25, 2026

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026
25 साल बाद फिर खुलेगा ‘ऑफिस-ऑफिस’ का दफ्तर, होगा जबरदस्त मनोरंजन, श्रुति शर्मा की हुई एंट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

25 साल बाद फिर खुलेगा ‘ऑफिस-ऑफिस’ का दफ्तर, होगा जबरदस्त मनोरंजन, श्रुति शर्मा की हुई एंट्री
25 साल बाद फिर खुलेगा ‘ऑफिस-ऑफिस’ का दफ्तर, होगा जबरदस्त मनोरंजन, श्रुति शर्मा की हुई एंट्री
25 साल बाद फिर खुलेगा ‘ऑफिस-ऑफिस’ का दफ्तर, होगा जबरदस्त मनोरंजन, श्रुति शर्मा की हुई एंट्री
25 साल बाद फिर खुलेगा ‘ऑफिस-ऑफिस’ का दफ्तर, होगा जबरदस्त मनोरंजन, श्रुति शर्मा की हुई एंट्री