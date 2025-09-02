Home > मनोरंजन > Netflix पर तीन सीजन से कमाए करीब 200 करोड़, हर एपिसोड के लिए Kapil Sharma लेते है 5 करोड़ रुपये!

Published By: Ananya verma
Published: September 2, 2025 09:54:00 IST

The Great Indian Kapil Sharma Show: भारत में कॉमेडी की दुनिया का नाम आते ही सबसे पहले जो चेहरा याद आता है, वह है कपिल शर्मा शो (Kapil Sharma Show)। अपनी मजेदार बातें, तुरंत जवाब देने का अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। टीवी पर कॉमेडी का नया दौर शुरू करने वाले कपिल शर्मा अब नेटफ्लिक्स पर छा गए हैं। उनका शो “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” (The Great Indian Kapil Sharma Show) लगातार चर्चा में बना हुआ है।

 बिजनेस आइकॉन बने मेहमान

हाल ही में कपिल शर्मा के इस शो में भारत के कुछ बड़े बिजनेस आइकॉन नजर आए। इनमें शामिल थे, 

  • विजय शेखर शर्मा (सीईओ, पेटीएम)
  • अमन गुप्ता (को-फाउंडर और सीएमओ, boAt)
  • रितेश अग्रवाल (सीईओ, ओयो रूम्स)
  • गजल अलघ (को-फाउंडर, मामा अर्थ)

ये चारों मेहमान अपने-अपने स्टार्टअप और सक्सेस स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। कपिल शर्मा के मंच पर आकर उन्होंने न सिर्फ बिजनेस की बातें कीं बल्कि हंसी-मजाक और हल्के-फुल्के किस्सों से भी दर्शकों को खूब एंटरटेन किया।

 कपिल का मजेदार BTS पल

कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर शो का एक बीटीएस (Behind The Scenes) वीडियो शेयर किया। इसमें एक मजेदार पल देखने को मिला। जब विजय शेखर शर्मा परिवार और पैसों को लेकर अपनी बात रख रहे थे, तभी शो के डायरेक्टर ने बातचीत रोक दी ताकि उनकी शर्ट ठीक की जा सके। इस पर कपिल शर्मा ने मजाक करते हुए कहा, “इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए कट मत लिया करो। जैसे शर्ट पर कुछ लगा है या कुछ गड़बड़ है, यह सब कोई नहीं देखता।” इसके बाद उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज़ में बताया कि, “ऐसी ही चीज़ों की वजह से मैं उस चैनल से यहां नेटफ्लिक्स पर आया हूं।”

 टीवी से नेटफ्लिक्स तक का सफर

कपिल शर्मा का शो कई बार अपने नाम और चैनल बदल चुका है, लेकिन हर बार इसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया।
2013 से 2016, शो का नाम था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जो कलर्स टीवी पर आता था।
2016 से 2023, शो द कपिल शर्मा शो के नाम से सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ।
2024 से अब तक, शो नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नाम से स्ट्रीम हो रहा है।

आज यह शो नेटफ्लिक्स पर अपना तीसरा सीजन पूरा कर चुका है और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

 दर्शकों का पसंदीदा शो

यह शो भारत का ही नहीं बल्कि दुनियाभर में हिंदी दर्शकों का फेवरेट बन गया है। कपिल शर्मा के साथ मंच पर सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और अर्चना पूरण सिंह की मौजूदगी हंसी का तड़का लगाती है। हर एपिसोड में अलग-अलग मेहमान आते हैं और अपनी कहानियों व मस्ती से शो को और रंगीन बना देते हैं। शुरुआत में सिर्फ टीवी का मनोरंजन कार्यक्रम समझा जाने वाला यह शो आज नेटफ्लिक्स पर **भारत का सबसे बड़ा कॉमेडी टॉक शो** बन चुका है।

 कपिल शर्मा की कमाई

कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा उनकी कमाई से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। यह रकम उन्हें भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कॉमेडियन बनाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक नेटफ्लिक्स पर आए तीनों सीज़न को मिलाकर कपिल शर्मा की कुल कमाई लगभग 195 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यानी सिर्फ इस शो से ही वे करीब 200 करोड़ रुपये कमा चुके हैं।

नतीजा

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, बल्कि यह मंच है जहां हंसी, मस्ती और कहानियां मिलती हैं। कपिल शर्मा ने टीवी से लेकर नेटफ्लिक्स तक यह साबित कर दिया कि अगर टैलेंट हो और दर्शकों का प्यार साथ हो, तो प्लेटफॉर्म बदलने से फर्क नहीं पड़ता। आज कपिल न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडी स्टार्स में गिने जाते हैं। 

