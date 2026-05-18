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पूल में कपल ने हॉटनेस से लगाई आग, एक दूजे को बांहों में भरकर किस करते नजर आए करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश

Tejasswi Prakash Karan Kundrra Video: एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पूल में नहाते हुए किस करते नजर आए हैं. उनकी वीडियो एक्टर अर्जुन बिजलानी ने बनाई.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 18, 2026 5:35:53 PM IST

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा वीडियो
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा वीडियो


Tejasswi Prakash Karan Kundrra Video: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को टीवी के बेहतरीन एक्टर्स में गिना जाता है. दोनों अकसर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं. दोनों का रोमांस काफी चर्चा में रहता है. सोशल मीडिया पर अकसर ऐसी फोटोज और वीडियोज सामने आती हैं, जिसमें वे एक दूसरे से प्यार जताते और रोमांटिक पल बिताते नजर आते हैं. दोनों की केमिस्ट्री भी काफी पसंद की जाती है. ऐसे में कपल एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

करण की बाहों में तेजस्वी

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उनकी सुपर हॉट केमिस्ट्री देखने को मिली है. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. कपल साथ में पूल में रोमांस करता दिखा. तेजस्वी और करण पूल में एक दूजे की बांहों में थे. इसी बीच करण कुंद्रा ने तेजस्वी को गले लगाकर किस किया. 

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अर्जुन बिजलानी ने की तारीफ

तेजस्वी ने पूल में ब्लैक मोनोकनी पहनी थी. उन्होंने बालों का बन बनाया था और सटल मेकअप किया था. वहीं करण ने पूल में शॉर्ट्स पहनी थी. एक्टर अर्जुन बिजलानी भी उनके साथ थे और उन्होंने ही वीडियो बनाया. बैकग्राउंड में बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं. वहीं अर्जुन बिजलानी ने करण और तेजस्वी का रोमांटिक पूल वीडियो बनाया और उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि करण और तेजस्वी साथ में काफी अच्छे लगते हैं.

प्यार लुटा रहे फैंस

वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद करण और तेजस्वी के फैंस भी उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि करण तेजस्वी को स्पेशल फील कराना नहीं भूलते हैं. फैंस का कहना है कि करण और तेजस्वी की जोड़ी बहुत अच्छी है. किसी ने उन्हें पावर कपल, तो किसी ने रोमांटिक बताया. फैंस कपल पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें बेस्ट बता रहे हैं.

कब शुरू हुआ रिश्ता?

बता दें कि करण और तेजस्वी काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. वे काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे. दोनों के बीच बिग बॉस के दौरान प्यार हुआ था. शो में दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी. दोनों की केमिस्ट्री अकसर लाफ्टर शेफ में भी देखने को मिलती है.

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Tags: Karan Kundrratejasswi prakash
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