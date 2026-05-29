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सिर्फ निरहुआ-पवन सिंह नहीं, ‘भोजपुरी बवाल’ में तेज प्रताप यादव भी मचाएंगे गदर, फैंस में उत्सुकता

बिहार की राजनीति में अपने अलग और अनूठे अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव अब जल्द ही रियलिटी शो में धमाल मचाने वाले हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री का रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ जल्द ही लॉन्च होने वाला है. इस शो में तेज प्रताप यादव सहित भोजपुरी सिनेमा और राजनीति से जुड़े कई चर्चित चेहरे एक साथ नजर आएंगे.

By: Shivangi Shukla | Published: May 29, 2026 6:49:43 PM IST

tej pratap yadav
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Tej Pratap Yadav in Bhojpuri Dhamal: बिहार की राजनीति में अपने अलग और अनूठे अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव अब जल्द ही रियलिटी शो में धमाल मचाने वाले हैं. कभी ब्लॉगिंग करते, कभी राजनीति तो कभी संत का रूप धारण करने की वजह से चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप अब भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री का रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ जल्द ही लॉन्च होने वाला है. इस शो में तेज प्रताप यादव सहित भोजपुरी सिनेमा और राजनीति से जुड़े कई चर्चित चेहरे एक साथ नजर आएंगे. 

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कई बड़े सितारे होंगे शामिल 

‘भोजपुरी बवाल’ रियलिटी शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी जैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे शामिल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है तेज प्रताप यादव की एंट्री ने. इस रियलिटी शो के जरिए दर्शकों को भोजपुरी सितारों की जिंदगी को बेहद करीब से देखने का मौका मिलेगा. इस शो में कलाकारों की प्रोफेशनल लाइफ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ के भी कई अनदेखे पहलुओं को दिखाया जाएगा, जिसे जानने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.

कई अनदेखे पहलुओं से उठेगा पर्दा

रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि शामिल कंटेस्टेंट के बीच मस्ती, बातचीत पर्दे के पीछे की जिंदगी भी दिखाई जाएगी. इस शो में इन कलाकारों के बीच की दोस्ती, उनके संघर्ष और निजी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं को भी मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा. भोजपुरी दर्शकों के लिए यह शो एक बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज लेकर आने वाला है. 

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