‘ऐश्वर्या राय को बैडरूम में एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ’ तेज प्रताप यादव ने पहली बार सुनाई ‘शादी में दरार’ की कहानी, 3 महीने बाद खुले राज़!

Rise And Fall Season 2: तेज प्रताप यादव की शादीशुदा जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रिश्ता कुछ ही महीनों में टूटने की कगार पर पहुंच गया? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने शो ‘Rise And Fall Season 2’ में अपनी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ते को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं. तेज प्रताप के मुताबिक, शादी के महज तीन महीने बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी तत्कालीन पत्नी को एक शख्स के साथ चैट करते देखा था. आखिर तेज प्रताप ने अपने तलाक को लेकर और क्या-क्या कहा? जानिए पूरी कहानी.

‘प्रेशर में हुई थी शादी और 3 महीने में शुरू हो गए झगड़े’

शो के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया कि उनकी शादी ऐश्वर्या राय (जो कि वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय की बेटी हैं) के साथ 12 मई 2018 को पटना में हुई थी. यह एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन उस समय वह बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे और परिवार तथा राजनीतिक दबाव के चलते यह शादी हुई थी. उन्होंने बताया कि शादी के शुरुआती 3 महीनों के अंदर ही दोनों की सोच और स्वभाव में अंतर के कारण अक्सर लड़ाई-झगड़े होने लगे थे.

‘घर जाने का मन नहीं करता था, कभी दोस्तों के यहां रुक जाता था’

तेज प्रताप ने आगे बताया कि घर में लगातार होने वाले क्लेश और तनातनी की वजह से उनका घर लौटने का मन ही नहीं करता था. कभी वह अपने किसी दोस्त के घर रुक जाते थे तो कभी कहीं और चले जाते थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वह सुबह जल्दी उठकर पूजा-पाठ करते थे, तो ऐश्वर्या को इस बात से आपत्ति होती थी और वह उन्हें पूजा करने से मना करती थीं क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि वह सुबह 4-5 बजे तक पार्टी करती थीं और स्मोकिंग जैसी आदतें रखती थीं.

‘एक्स-बॉयफ्रेंड से चैटिंग करते हुए पकड़ा था रंगे हाथों’

सबसे बड़ा खुलासा करते हुए तेज प्रताप यादव ने बताया कि उन्होंने एक बार अपनी तत्कालीन पत्नी को उनके एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ चैट करते हुए खुद देखा था. उन्होंने घटना को याद करते हुए कहा कि वह विधानसभा से शाम को घर लौटे थे और जब बेडरूम में एंट्री कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वह किसी लड़के से चैट कर रही थीं, जिसमें ‘लव यू’ और हार्ट इमोजी भेजे जा रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से वह पूरी चैट दूर से देख ली थी.

झगड़ों के वीडियो कोर्ट में बतौर सबूत किए सबमिट

तेज प्रताप ने बातचीत में यह भी दावा किया कि उनके बीच होने वाले झगड़ों और विवादों के उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसी तनातनी और बहसों के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, जिन्हें बाद में तलाक की कानूनी कार्यवाही के दौरान कोर्ट में बतौर एविडेंस (Evidence) सबमिट किया गया था. शादी के महज छह महीने के भीतर ही यह रिश्ता पूरी तरह बिखर गया था और मामला अदालत तक पहुंच गया था.

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