Tehran और Saare Jahan Se Accha की कहानी ने छू लिया दिल? तो जरूर देखें OTT पर मौजूद ये फिल्में, रख देंगी दिमाग हिलाकर, क्राइम और एक्शन से है खचाखच

Ott पर हर वीकेंड एक से बढ़कर एक धमाकेदार फिल्में रिलीज होती हैं, जो आपका दिन बना सकती हैं। ऐसे ही हाल ही में जॉन अब्राहम की फिल्म “तेहरान” (Tehran) जी5 पर रिलीज हुई, जो अब तहलका मचा रही है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म “तेहरान” ने लोगों का दिल जीत लिया है। इसके अलावा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेटफ्लिक्स पर 'सारे जहाँ से अच्छा' (Saare Jahan Se Accha) रिलीज की गई थी, जो आते ही Ott पर छा गई थी और टॉप ट्रेंड में नजर आने लगी थी।

Published: August 18, 2025 14:19:00 IST

OTT पर जरूर देखें ये 5 फिल्में जरूर देखें, जो रख देंगी आपको हिलाकर, उड़ जायेंगे होश (Then Definitely Watch These Movies Available On Ott, They Will Blow Your Mind)

ऐसे में अगर आप भी “तेहरान” और  ‘सारे जहाँ से अच्छा’ जैसी धांसू देशभक्ति से जुड़ी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिसमें सस्पेंस थिलर क्राइम और एक्शन खचाखच भरा हो, तो हम आपके लिए लाए हैं ऐसी 5 फिल्में जो आपकोदेश के प्रति दीवाना बना देंगी, इन फिल्मों की खासियत है कि इन फिल्मों में से देशभक्ति चीख-चीख कर नहीं सुनाई देती यहीं वजह हैं कि देशभक्ती से भरी इन फिल्मों को काफी अच्छी रेटिंग दी गई है।  

Chup: Revenge of the Artist

1. चुप (Chup: Revenge of the Artist)

सनी देओल (Sunny Deol) की  फिल्म ‘चुप’ इंस्पेक्टर जनरल अरविंद माथुर पर आधारित है, जो मुंबई में कई फ़िल्म समीक्षकों की मौत और उनके शरीर के अंगों को विकृत करने की जांच करते हैं। इस फिल्म की कहानी बेहद जबरदस्त है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5 है। फिल्म ‘चुप’ (Chup: Revenge of the Artist) में सनी देओल के साथ दुलकीर सलमान, श्रेया धनवंतरी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। एक्शन से भरपूर यह फिल्म वीकेंड पर देखने के लिए सबसे बेस्ट है। 

Rahasya

रहस्य (Rahasya)

अगर आपको क्राइम और थ्रिलर जैसी फिल्में पसंद हैं, तो आप फिल्म 2015 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘रहस्य’ (Rahasya) को देख सकते हैं। इस फिल्म की कहानी मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है, जो लोगों को काफी पसंद आई थी और इसे 7.5 IMDb रेटिंग मिली थी। फिल्म में मनीष गुप्ता आशीष विद्यार्थी और टिस्का चोपड़ा जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए थें, जिन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म में जान डाल दी थी। 

Akshay kumar film Rustom3. रुस्तम (Rustom)

अक्षय कुमार (Akshay kumar) की सुपरहीट फिल्मों में से एक फिल्म रुस्तम, जो 2016 में रिलीज हुई, एक बेहतरीन फिल्म में से एक हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ इलियाना डिक्रूज़ और ईशा गुप्ता और अर्जन बाजवा भी अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प है और घुमा देने वाली है और फिल्म आखिर तक दर्शकों को बनाए रखती हैं।  IMDb द्वारा इसे 7 रेटिंग मिली थी। इस फिल्म की कहानी एक एक नौसेना अधिकारी पर अधारीत है, जिसकी पत्नी उसे धोखा दे रही होती है और उसकी पत्नी को मोहरा बनाया होता घपला बाजी करने के लिए  और “रुस्तम” को ब्लैकमेल करने के लिए। 

Barot House

4. बरोट हाउस (Barot House)

 थ्रिलर, क्राइम और स्सपेंस से भरी फिल्म  ‘बरोट हाउस’ लोगों को काफी पसंद आई थी और इस 7.2 की IMDb रेटिंग मिली थी। इस फिल्म की कहानी अमित बरोट की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी में एक भयानक मोड़ आता है, जब उसकी बेटियों की हत्या कर दी जाती है। इस फिल्म में अमित साध, मंजरी फडनीस और आर्यन मेंघजी ने अपनी दमदार अदाकारी से सभी का दिल जीत लिया था और फिल्म में जान डाल दी थी। 

Movie Taish

5. तैश (Taish)

2020 में रिलीज हुई हर्षवर्धन राणे की शानदार फिल्म ‘तैश’ एक्शन और थ्रिलर से भरी है, जो लोगों को बेहद पसंद आई थी। फिल्म की कहानी बेहद जबरदस्त है, यही वजह है इस फिल्म को  IMDb पर 7.3 रेटिंग मिली है। हर्षवर्धन राणे के साथ फिल्म  ‘तैश’ में जिम सर्भ और पुलकित सम्राट मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। 

