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ऑपरेशन सफ़ेद सागर का टीजर हुआ जारी, कारगिल युद्ध पर आधारित है सीरीज, सैनिक के किरदार में छाये जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ

Operation Safed Sagar Teaser Out: हाल ही में वेब सीरीज ऑपरेशन सफ़ेद सागर का टीजर जारी कर दिया गया है. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली इस वेब सीरीज में जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ मिख्य भूमिका में हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 11, 2026 4:35:32 PM IST

ऑपरेशन सफेद सागर
ऑपरेशन सफेद सागर


Operation Safed Sagar Teaser: नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ 7 अगस्त को रिलीज होने वाली है. ओनी सेन द्वारा निर्देशित इस शो में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, दीया मिर्जा, प्राजक्ता कोली, आदिल हुसैन, मिहिर आहूजा, तारुक रैना, अर्नव भासिन और अमृता बागची मुख्य भूमिकाओं में हैं.
 
हाल ही में सिद्धार्थ ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ का पहला टीज़र शेयर किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया.

वेब सीरीज ऑपरेशन सफ़ेद सागर के बारे में 

1999 के कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज़ भारतीय वायु सेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की कहानी बयां करती है. इस स्क्वाड्रन ने युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने में भारतीय सेना की सहायता के लिए उच्च ऊंचाई वाले हवाई अभियान चलाए थे. टीज़र में मिहिर आहूजा, अभय वर्मा और तारुक रैना को युवा पायलटों के रूप में दिखाया गया है जो दृढ़ संकल्प और साहस के साथ युद्ध में उतर रहे हैं. ऊँचाई पर होने वाले हवाई मिशन की तैयारी के दौरान, सिद्धार्थ और जिमी शेरगिल द्वारा निभाए गए वरिष्ठ अधिकारी उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और युद्ध के दबावों से निपटने में उनकी मदद करते हैं.

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2025 में जारी हुआ था पहला टीजर 

नेटफ्लिक्स ने पिछले साल उद्घाटन सेखों इंडियन एयर फोर्स मैराथन 2025 में शो का पहला टीज़र जारी किया था. यह वेब सीरीज भारतीय वायु सेना के 1999 के मिशन, ऑपरेशन सफेद सागर पर आधारित है, जो अब तक का सबसे ऊंचा हवाई अभियान था और भारत की कारगिल प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण मिशन था. महज 56 सेकंड के इस टीज़र में दर्शकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया, पायलट प्रशिक्षण और युद्धक्षेत्र की वास्तविकताओं से रूबरू कराया गया है, साथ ही इसमें शामिल अधिकारियों पर पड़ने वाले व्यक्तिगत दबाव को भी दिखाया गया है. इस शो की शूटिंग भारतीय वायु सेना के विभिन्न सैन्य अड्डों पर बड़े पैमाने पर की गई है और इसमें मिग विमान और भारतीय वायु सेना के जवान नज़र आते हैं. बता दें कि ऑपरेशन सफेद सागर का निर्माण मैचबॉक्स शॉट्स और फील गुड फिल्म्स द्वारा किया गया है.

Tags: entertaimentjimmy shergilKargil War
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