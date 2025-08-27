Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान

Taylor Swift Engaged: पॉप सेंसेशन टेलर स्विफ्ट और एनएफएल स्टार ट्रैविस केल्स ने आखिरकार अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है। दोनों ने 26 अगस्त को इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई का ऐलान किया। जैसे ही इस कपल ने तस्वीरें शेयर किए, फैंस खुशी से झूम उठे। स्विफ्ट ने कैप्शन में लिखा- “Your English teacher and your gym teacher are getting married”. इस एक लाइन ने लाखों दिलों को छू लिया।

लेकिन, दिलचस्पी इस बात में है कि यह रोमांटिक प्रपोजल वास्तव में दो हफ्ते पहले ही हो चुका था। ट्रैविस के पिता एड केल्स ने खुलासा किया कि यह खास पल मिसौरी के लीज समिट स्थित उनके घर के बगीचे में हुआ। टेलर उस दौरान थोड़ी बेचैन नजर आ रही थीं, मानो इंतजार उन्हें भारी लग रहा हो। तभी ट्रैविस ने तुरंत घुटनों पर बैठकर उन्हें रिंग थमा दी। इस पल के बाद दोनों ने सबसे पहले अपने परिवारों को वीडियो कॉल किया और फिर घर पर बैठकर साथ खाना खाया और वह खाना खुद टेलर ने बनाया था।

टेलर की रिंग ने चुराया फोकस

इस मौके पर टेलर ने राल्फ लॉरेन की स्ट्राइप्ड सिल्क ड्रेस पहनी थी, जबकि ट्रैविस ने कैज़ुअल अंदाज़ में नेवी पोलो और सफेद शॉर्ट्स पहने थे। लेकिन, चर्चा का सबसे बड़ा कारण बनी टेलर की डायमंड रिंग। यह Old Mine Brilliant Cut डायमंड था, जिसे खासतौर पर ट्रैविस ने डिजाइन करवाया था।

कब शुरू हुई लव स्टोरी?

टेलर और ट्रैविस की लव स्टोरी 2023 में शुरू हुई थी। शुरुआत में लोगों ने इसे महज एक हाई-प्रोफाइल अफेयर समझा, लेकिन दोनों ने हर कदम पर साबित किया कि यह रिश्ता सच्चे प्यार और भरोसे पर टिका है। टेलर अक्सर एनएफएल मैचों में ट्रैविस को चीयर करती नजर आती हैं। वहीं, ट्रैविस भी उनके कॉन्सर्ट्स और पब्लिक इवेंट्स में साथ दिखाई देते हैं।

इस दिन होगी शादी!

उनकी जोड़ी ने फैंस को एक तरह से फेयरी टेल जैसा एहसास दिलाया है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार, दूसरी तरफ अमेरिकी फुटबॉल का सुपरस्टार। और, अब जब दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का वादा कर लिया है, तो यह रिश्ता सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि ग्लोबल इवेंट बन चुका है। फिलहाल शादी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि स्विफ्ट और केल्स की शादी भी उतनी ही भव्य और चर्चित होगी जितनी उनकी सगाई।