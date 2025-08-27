Home > मनोरंजन > Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान

Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान

Taylor Swift Announced Engagement: पॉप आइकॉन टेलर स्विफ्ट और NFL सुपरस्टार ट्रैविस केल्स ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई का ऐलान किया है। जानिए कैसे बगीचे में हुआ ये फेयरी-टेल प्रपोजल और दोनों का प्यार बना सोशल मीडिया सेंसेशन।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 27, 2025 17:14:33 IST

Taylor Swift Engaged
Taylor Swift Engaged

Taylor Swift Engaged: पॉप सेंसेशन टेलर स्विफ्ट और एनएफएल स्टार ट्रैविस केल्स ने आखिरकार अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है। दोनों ने 26 अगस्त को इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई का ऐलान किया। जैसे ही इस कपल ने तस्वीरें शेयर किए, फैंस खुशी से झूम उठे। स्विफ्ट ने कैप्शन में लिखा- “Your English teacher and your gym teacher are getting married”. इस एक लाइन ने लाखों दिलों को छू लिया।

लेकिन, दिलचस्पी इस बात में है कि यह रोमांटिक प्रपोजल वास्तव में दो हफ्ते पहले ही हो चुका था। ट्रैविस के पिता एड केल्स ने खुलासा किया कि यह खास पल मिसौरी के लीज समिट स्थित उनके घर के बगीचे में हुआ। टेलर उस दौरान थोड़ी बेचैन नजर आ रही थीं, मानो इंतजार उन्हें भारी लग रहा हो। तभी ट्रैविस ने तुरंत घुटनों पर बैठकर उन्हें रिंग थमा दी। इस पल के बाद दोनों ने सबसे पहले अपने परिवारों को वीडियो कॉल किया और फिर घर पर बैठकर साथ खाना खाया और वह खाना खुद टेलर ने बनाया था।

गर्म लोहे से… दलित छात्र के साथ ऐसी हैवानियत, आंध्र प्रदेश में दोस्तों ने ही किया खतरनाक कांड

टेलर की रिंग ने चुराया फोकस

इस मौके पर टेलर ने राल्फ लॉरेन की स्ट्राइप्ड सिल्क ड्रेस पहनी थी, जबकि ट्रैविस ने कैज़ुअल अंदाज़ में नेवी पोलो और सफेद शॉर्ट्स पहने थे। लेकिन, चर्चा का सबसे बड़ा कारण बनी टेलर की डायमंड रिंग। यह Old Mine Brilliant Cut डायमंड था, जिसे खासतौर पर ट्रैविस ने डिजाइन करवाया था।

कब शुरू हुई लव स्टोरी?

टेलर और ट्रैविस की लव स्टोरी 2023 में शुरू हुई थी। शुरुआत में लोगों ने इसे महज एक हाई-प्रोफाइल अफेयर समझा, लेकिन दोनों ने हर कदम पर साबित किया कि यह रिश्ता सच्चे प्यार और भरोसे पर टिका है। टेलर अक्सर एनएफएल मैचों में ट्रैविस को चीयर करती नजर आती हैं। वहीं, ट्रैविस भी उनके कॉन्सर्ट्स और पब्लिक इवेंट्स में साथ दिखाई देते हैं।

इस दिन होगी शादी!

उनकी जोड़ी ने फैंस को एक तरह से फेयरी टेल जैसा एहसास दिलाया है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार, दूसरी तरफ अमेरिकी फुटबॉल का सुपरस्टार। और, अब जब दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का वादा कर लिया है, तो यह रिश्ता सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि ग्लोबल इवेंट बन चुका है। फिलहाल शादी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि स्विफ्ट और केल्स की शादी भी उतनी ही भव्य और चर्चित होगी जितनी उनकी सगाई।

Tags: Hollywoodtaylor swifttaylor swift song
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान
Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान
Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान
Taylor Swift-Travis Kelce की सगाई का ऐलान, चमकती डायमंड रिंग ने खींचा ध्यान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?