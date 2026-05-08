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AP ढिल्लन के वजह से नहीं हुआ था तारा और वीर पहाड़िया ब्रेकअप, अब सही वजह का हुआ खुलासा; सुन हर कोई दंग

Tara Sutaria and Veer Pahariya Breakup Reason:तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का ब्रेकअप जनवरी 2026 की शुरुआत में हुआ था. लगभग एक साल तक साथ रहने के बाद, यह पता चला कि वे अलग हो गए हैं. यह तब हुआ जब यह कपल सिंगर AP ढिल्लन के कॉन्सर्ट में गया था.

By: Divyanshi Singh | Published: May 8, 2026 12:46:21 PM IST

क्या है तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की वजह ?
क्या है तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की वजह ?


Tara Sutaria and Veer Pahariya Breakup Reason: हाल के दिनों में जिस रिश्ते की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, वह है तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का. उनके ब्रेकअप की खबर बहुत पहले सामने आई थी जिसका कारण AP ढिल्लन के एक कॉन्सर्ट और एक किस को बताया गया था. इसके बाद, उसी कॉन्सर्ट में मौजूद वीर ने भी रिएक्शन दिया. हाल ही में, खबर आई थी कि तारा अब आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं. आइए जानते हैं तारा और वीर के ब्रेकअप के पीछे का कारण.

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का ब्रेकअप जनवरी 2026 की शुरुआत में हुआ था. लगभग एक साल तक साथ रहने के बाद, यह पता चला कि वे अलग हो गए हैं. यह तब हुआ जब यह कपल सिंगर AP ढिल्लन के कॉन्सर्ट में गया था, जहाँ AP ढिल्लन ने मुंबई में अपने कॉन्सर्ट में स्टेज पर एक्ट्रेस को किस किया था. यह वीडियो तब इंटरनेट पर वायरल हो गया था. इस दौरान ऑडियंस में तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी मौजूद थे. बाद में उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट शेयर करके सिचुएशन क्लियर की. हालांकि, ब्रेकअप की अफवाहें फिर से सामने आईं.

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तारा और वीर का ब्रेकअप क्यों हुआ?

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की वजह शुरू में एपी ढिल्लन का कॉन्सर्ट बताया जा रहा था, लेकिन अब और डिटेल्स सामने आई हैं. एक न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीर के कई अच्छे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो सच में उसकी परवाह करते हैं. वहीं, तारा को एक “डॉमिनेटिंग” इंसान बताया गया है. सोर्स ने बताया कि दोनों अपने छोटे से रिलेशनशिप के दौरान साथ में अच्छे थे, लेकिन यह अनकंडीशनल नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक, तारा शुरू से ही वीर में और उसके आस-पास सब कुछ बदलना चाहती थी. वह चाहती थी कि उसकी चीजें बदल दी जाएं, और उसकी कॉल लिस्ट से लोगों को हटा दिया जाए.

यह भी कहा जा रहा है कि तारा चाहती थी कि वह अपने घर को एक खास तरीके से सजाए और एक्ट्रेस की इच्छा के अनुसार हो. हालांकि, वीर बदलाव के लिए तैयार था, भले ही उसके दोस्तों ने उसे बार-बार मना किया और उसे जैसा है वैसा ही रहने के लिए कहा. लेकिन, कॉन्सर्ट के बाद चीज़ें और खराब हो गईं. दोनों में से किसी ने भी ब्रेकअप कन्फर्म नहीं किया. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर अभी भी उनकी एक-दूसरे की तस्वीरें हैं.

Tags: tara sutariaVeer Pahariya
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