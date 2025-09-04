Home > मनोरंजन > बिग बॉस के घर जितनी बड़ी है Tanya Mittal की अलमारी! अंबानी हाउस से कंपेयर करने के बाद ऐसे बघारी शेखी

बिग बॉस के घर जितनी बड़ी है Tanya Mittal की अलमारी! अंबानी हाउस से कंपेयर करने के बाद ऐसे बघारी शेखी

Tanya Mittal Trolled: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट Tanya Mittal ने अपने घर को 7 स्टार होटल जैसा बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास कपड़ों के लिए 2500 स्क्वायर फीट का पूरा फ्लोर है। इस बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 4, 2025 17:01:05 IST

Tanya Mittal fake Commets: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में अक्सर कंटेस्टेंट्स अपनी लाइफस्टाइल या पर्सनैलिटी को लेकर बयान देते रहते हैं। मगर, इस बार तान्या मित्तल (Tanya Mittal) का अंदाज ही कुछ अलग था। तान्या को अक्सर शो के अंदर अपनी लैविश लाइफ के बारे में बातें करते देखा जाता है। हाल ही में उन्होंने कैमरे के सामने अपनी अलमारी और आलीशान घर को लेकर ऐसी बातें कहीं, जिनसे शो का माहौल ही बदल गया। 

दरअसल, नीलम गिरी (Neelam Giri) ने जब उनसे अलमारी और कपड़ों की बात छेड़ी, तो तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, “मेरा घर धरती पर स्वर्ग जैसा है। एक पूरा फ्लोर सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए बना है, करीब 2,500 वर्ग फुट का। हर मंजिल पर 5 नौकर और 7 ड्राइवर हैं।” उन्होंने आगे कहा कि उनका घर किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं।

‘अंबानी का एंटिला भी फेल’

इतना सुनते ही घर के बाकी कंटेस्टेंट्स तो चौंक गए, लेकिन सोशल मीडिया पर तो हंगामा मच गया। किसी ने मजाक में लिखा, “Tanya की अलमारी अंबानी के Antilia से भी बड़ी लग रही है।” वहीं एक यूज़र ने कमेंट किया, “ये तो असली Suneo निकलीं, हर वक्त शेखी बघारना इनका शौक है।”

800 से ज्यादा साड़ियां

यह पहली बार नहीं जब तान्या ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक दिखाई हो। खबरों के मुताबिक, उनके पास साड़ियों का जबरदस्त कलेक्शन है। करीब 800 से ज्यादा साड़ियां तो वो बिग बॉस के घर के अंदर लेकर आई हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने शो में खुद ही किया था। इतना ही नहीं, उनके पास ज्वेलरी का भी 50 किलो का कलेक्शन है।

यूजर्स को कंटेट दे रहीं तान्या 

भले ही लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हों, लेकिन एक बात साफ है Tanya Mittal शो में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रही हैं। उनके बयान चाहे शेखी जैसे लगें या आत्मविश्वास से भरे, दर्शक उनकी बातें सुनकर बोर तो बिल्कुल नहीं हो रहे।

