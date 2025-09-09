Home > मनोरंजन > टीवी > मेरे पापा पीटते थे, मर जाना चाहती थी…तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में खोला भयानक राज

Tanya Mittal Life: तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में अपना दिल खोला है और बताया है कि एक समय था जब वह मर जाना चाहती थीं। आइए, यहां जानते हैं कि आखिर तान्या मित्तल ने इतनी बड़ी बात क्यों कही।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 9, 2025 16:54:35 IST

Tanya Mittal Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रिएलिटी शो बिग बॉस के सीजन 19 में तान्या मित्तल अपनी बातों से ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रही हैं। वह कभी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बताती हैं, तो कभी संस्कारी इमेज फ्लॉन्ट करती हैं। लेकिन, हाल ही में स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर ने बिग बॉस 19 के घर में भयानक राज खोला है। 

तान्या मित्तल ने कुनिका सदानंद से लड़ाई के बाद अपने परिवार का एक ऐसा राज बताया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। तान्या का कहना है कि एक समय था जब वह मर जाना चाहती थीं। 

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच बहसबाजी देखने को मिली थी। जहां कुनिका ने गुस्से में कहा था कि उनकी मां ने कुछ नहीं सिखाया। यह सुनने के बाद तान्याटूट जाती हैं और फूट-फूटकर रोने लगती हैं। 

तान्या मित्तल रोते-रोते अपने और परिवार से जुड़ा भयानक राज खोलती हैं। तान्या कहती हैं, मेरे पापा मुझे पीटते थे। और मां मुझे बचाती थी। बहुत मुश्किल से बिजनेस शुरू किया मैंने, साड़ी पहनने का बाहर निकलने की परमिशन लेनी पड़ती थी। 

मर जाना चाहती थीं तान्या मित्तल! 

तान्या ने अपना दिल खोलते हुए बताया कि वह महज 19 साल की थीं, जब उनकी शादी होने वाली थी। वह मर जाना चाहती थीं। तान्या ने अपनी मां के बारे में बात करते हुए कहा, वही थीं जिन्होंने उनका बुरे दौर में साथ दिया, हिम्मत दी और सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेट भी किया। 

कौन हैं तान्या मित्तल?

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं। वह इंफ्लुएंसर होने के साथ-साथ एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर और एक्स मॉडल भी हैं। तान्या के इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं, तान्या मिस एशिया टूरिज्म और मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स में भी भारत को रिप्रजेंट कर चुकी हैं। 

बता दें, तान्या मित्तल महज 12वीं पास हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, लेकिन फिर पढ़ाई बीच में ही छोड़ थी। तान्या ने एक बार बताया था कि पढ़ाई छोड़ने के बाद उनके पिता ने महज 6 महीने का समय दिया था और कहा था कि खाना बनाना सीख लें और फिर उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन, तान्या ने खुद को साबित किया और आज उन्हें पूरा देश जानता है। 

Tags: bigg boss 19entertainment newssalman khan showTanya Mittal
