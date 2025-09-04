Home > मनोरंजन > एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!

एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!

बिग बॉस 19 में अपनी संस्कारी इमेज दिखाने वालीं तान्या मित्तल की एक्स बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट चैट सामने आई है। तान्या मित्तल की व्हाट्सएप चैट में उन्होंने कई बातें कही हैं जो उनकी संस्कारी इमेज से मैच नहीं होती है।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 4, 2025 11:46:00 IST

एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: बिग बॉस 19 में अपने बयानों को लेकर तान्या मित्तल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तान्या मित्तल अपने लाइफस्टाइल से लेकर संस्कारी इमेज वाली बातों से बिग बॉस के घर और बाहर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। जहां एक तरफ तान्या लोगों के सामने संस्कारी इमेज पेश कर रही हैं, वहीं बाहर उनके एक्स बॉयफ्रेंड स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड ने उनकी प्राइवेट व्हाट्सएप चैट भी लीक कर दी है। 

तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड ने दिखाई व्हाट्सएप चैट!

तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम बलराज सिंह है और वह सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। बलराज का कहना है कि बिग बॉस के घर में तान्या बिल्कुल फेक हैं और उन्हें झूठी भी बताया है। इतना ही नहीं, बलराज सिंह ने तान्या की व्हाट्सएप चैट कैमरा के सामने दिखा दी है, जिसे देख स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर की संस्कारी इमेज की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। 

View this post on Instagram

A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan)

दरअसल, तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने पहले इंफ्लुएंसर को पहले फेक बताया और फिर कहा कि वह मंदिरों में सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए जाती है। इसके बाद वह तान्या की चैट अपने फोन में दिखाते हैं और फिर उसे पढ़ते भी हैं। 

क्या तान्या मित्तल में है खूब एरोगेंस?

बलराज सिंह व्हाट्सएप की चैट पढ़ते हैं और बताते हैं जिसमें तान्या के मैसेज होते हैं, क्या तुम वृंदावन में हो? जवाब में बलराज कहते हैं कि हां मित्तल साहब। तान्या आगे कहती हैं, यह मृदुल कौन है? और लाइव पर तुमने क्यों कहा…होगी तान्या मेरा भाई आ रहा है ऐसा क्यों बोला? 

तान्या के मैसेज पर बलराज ने कहा, हमने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूं आप अपने अंदर का एरोगेंस कम कीजिए और लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि हम एक-दूसरे के बारे में जानते हैं। बलराज के मैसेज पर तान्या हंसती हैं और कहती हैं, मुझमें एरोगेंस नहीं है और मैंने कभी दिखाई भी नहीं। लड़कियां किसी चीज को मना करती हैं तो ऐरोगेंस लगता है।

बता दें, तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड ने यह सभी बातें एक इंटरव्यू के दौरान बताई और दिखाई हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग तान्या की चैट देखने के बाद उनकी संस्कारी इमेज को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। 

Tags: bigg boss 19entertainment newsTanya MittalTanya Mittal Ex Boyfriend
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!
एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!
एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!
एक्स बॉयफ्रेंड ने तान्या मित्तल की प्राइवेट चैट की लीक, पोल खोलते हुए उड़ा दी संस्कारी इमेज की धज्जियां!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?