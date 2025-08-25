Home > मनोरंजन > कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?

कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?

Tanya Mittal Journey: जानिए तान्या मित्तल ने कैसे मॉडलिंग से शुरुआत की और फिर छोटे बिज़नेस से करोड़ों तक का सफर तय किया। अब बिग बॉस 19 में एंट्री ली।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 25, 2025 14:55:52 IST

Tanya Mittal
Tanya Mittal

Who Is Tanya Mittal: तान्या मित्तल का नाम सुनते ही किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ग्वालियर में जन्मी यह लड़की बचपन से ही अपने सपनों के पीछे दौड़ती रही। पढ़ाई पूरी करने के बाद, तान्या ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब जीतकर सबका ध्यान खींच लिया। यही वह मोड़ था जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी।

लेकिन, तान्या सिर्फ एक मॉडल नहीं हैं। उन्होंने साबित किया कि मेहनत और जुनून से छोटे कदम भी बड़े मुकाम तक ले जा सकते हैं। महज 500 रुपए के साथ उन्होंने अपने हैंडबैग और हैंडक्राफ्ट ब्रांड HandMadeLove की शुरुआत की और अब यह करोड़ों के बिजनेस में बदल चुका है।

Naagin 7 Teaser: फिर आपसे मिलने आ रही है नागिन, एकता कपूर के ‘नागिन 7’ का पहला टीजर आया सामने…अब इंतजार हुआ खत्म



मॉडलिंग और प्रतियोगिता

तान्या ने मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब जीतकर अपने करियर की शुरुआत की। उनके आत्मविश्वास, स्टाइल और पर्सनालिटी ने उन्हें तुरंत पहचान दिलाई। मॉडलिंग में उनके अनुभव ने उन्हें नए अवसर और नेटवर्क दोनों दिए।

छोटे कदम, बड़े सपने

महज 500 रुपए से तान्या ने HandMadeLove नामक ब्रांड की शुरुआत की। उनके डिजाइन और मेहनत ने इसे जल्दी ही करोड़ों के बिजनेस में बदल दिया। यह साबित करता है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कोई भी छोटी शुरुआत बड़ी सफलता में बदल सकती है।

सामाजिक काम और योगदान

तान्या सिर्फ बिजनेस और मॉडलिंग तक सीमित नहीं हैं। वह महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने ग्वालियर के एक गांव को गोद लिया और वहां कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे गांव की महिलाओं और बच्चों को फायदा हो रहा है।

Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’

टीवी में एंट्री

हाल ही में तान्या मित्तल बिग बॉस 19 में एंट्री की। उनके स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस और हल्के-फुल्के अंदाज ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा। टीवी में उनकी एंट्री ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया।

लोगों को मोटिवेट करती हैं

तान्या की कहानी यह सिखाती है कि अगर जुनून, मेहनत और थोड़ी हिम्मत हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। मॉडलिंग से छोटे बिजनेस, बिजनेस से करोड़ों और फिर टीवी शो तक का सफर उनके संघर्ष और सफलता की मिसाल है।

Tags: Miss Asia 2018 Tanya MittalTanya Mittal Bigg BossTanya Mittal Biography
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?
कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?
कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?
कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?