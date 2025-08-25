कौन हैं Tanya Mittal? जिन्होंने मॉडलिंग से पहचान बनाई, छोटे बिजनेस से करोड़ों कमाए, अब बिग बॉस 19 में सबको किया इंप्रेस?

Who Is Tanya Mittal: तान्या मित्तल का नाम सुनते ही किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ग्वालियर में जन्मी यह लड़की बचपन से ही अपने सपनों के पीछे दौड़ती रही। पढ़ाई पूरी करने के बाद, तान्या ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब जीतकर सबका ध्यान खींच लिया। यही वह मोड़ था जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी।

लेकिन, तान्या सिर्फ एक मॉडल नहीं हैं। उन्होंने साबित किया कि मेहनत और जुनून से छोटे कदम भी बड़े मुकाम तक ले जा सकते हैं। महज 500 रुपए के साथ उन्होंने अपने हैंडबैग और हैंडक्राफ्ट ब्रांड HandMadeLove की शुरुआत की और अब यह करोड़ों के बिजनेस में बदल चुका है।

मॉडलिंग और प्रतियोगिता

तान्या ने मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब जीतकर अपने करियर की शुरुआत की। उनके आत्मविश्वास, स्टाइल और पर्सनालिटी ने उन्हें तुरंत पहचान दिलाई। मॉडलिंग में उनके अनुभव ने उन्हें नए अवसर और नेटवर्क दोनों दिए।

छोटे कदम, बड़े सपने

महज 500 रुपए से तान्या ने HandMadeLove नामक ब्रांड की शुरुआत की। उनके डिजाइन और मेहनत ने इसे जल्दी ही करोड़ों के बिजनेस में बदल दिया। यह साबित करता है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कोई भी छोटी शुरुआत बड़ी सफलता में बदल सकती है।

सामाजिक काम और योगदान

तान्या सिर्फ बिजनेस और मॉडलिंग तक सीमित नहीं हैं। वह महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने ग्वालियर के एक गांव को गोद लिया और वहां कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे गांव की महिलाओं और बच्चों को फायदा हो रहा है।

टीवी में एंट्री

हाल ही में तान्या मित्तल बिग बॉस 19 में एंट्री की। उनके स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस और हल्के-फुल्के अंदाज ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा। टीवी में उनकी एंट्री ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया।

लोगों को मोटिवेट करती हैं

तान्या की कहानी यह सिखाती है कि अगर जुनून, मेहनत और थोड़ी हिम्मत हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। मॉडलिंग से छोटे बिजनेस, बिजनेस से करोड़ों और फिर टीवी शो तक का सफर उनके संघर्ष और सफलता की मिसाल है।