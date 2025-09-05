7 स्टार होटल या अंबानी हाउस जैसा नहीं, ऐसा दिखता है तान्या मित्तल का घर! फोटो देख लोग बोले- झूठी

Tanya Mittal House Photo: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल अपनी अमीरी की शेखी बघारने से पीछे नहीं हट रही हैं। वह कभी कहती हैं कि उनका घर स्वर्ग जैसा है, तो कभी कहती हैं 7 स्टार होटल जैसा बताती हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने अपने घर को अंबानी हाउस एंटीलिया से भी कंपेयर कर डाला था।

तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में दूसरे कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए कहा था कि उनके घर के किचन में भी लिफ्ट लगी है और हर फ्लोर पर 5 नौकर मौजूद रहते हैं। तान्या की इन्हीं बातों को सुन-सुनकर लोगों में उनका घर देखने की जबरदस्त तलब है। इन्हीं सब के बीच एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसपर दावा किया जा रहा है कि वह बिग बॉस 19 कंटेंस्टेंट और स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल का घर है।

तान्या मित्तल के घर का वीडियो हुआ वायरल!

तान्या मित्तल की अमीरी और घर को स्वर्ग जैसा बताने के बाद एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे पुनीत ओझा नाम के जर्नलिस्ट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस क्लिप को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह तान्या मित्तल का घर है। क्लिप को ध्यान से देखें तो पता लगता है कि वह एक ग्रे कलर की बिल्किंड है, जिसपर आगे की तरफ शीशा लगा है। वहीं, घर के ग्राउंड फ्लोर पर शटर लगा है और नीचे की तरफ बैंक भी दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, क्लिप में दिख रही बिल्डिंग के आगे बिजली का खंबा भी और तारें भी जा रही हैं।

तान्या का घर देख लोगों के रिएक्शन

तान्या के घर का यह क्लिप देखने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। वायरल क्लिप पर एक शख्स ने लिखा, इतना झूठ क्यों ही बोलना है तान्या को। दूसरे ने लिखा, मुझे लगा तान्या का घर किसी किले की तरह होगा।

सपनों जैसा है तान्या मित्तल का घर

बता दें, तान्या मित्तल ने एक बार नीलम गिरी से बात करते हुए बताया था कि उनका घर बहुत सुंदर है। स्वर्ग होता है ना अगर धरती पर तो ऐसा ही दिखता। सपनों के जैसा. मतलब बाहर जाओ न होटल में 5 स्टार, 7 स्टार चले जाओ तो वह सस्ते लगेंगे तेरे को। तेरे को ऐसा लगेगा मैं कहां आ गई…।