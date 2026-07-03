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किसे जान से मरवाना चाहती हैं तान्या मित्तल? इस सेलेब ने इंफ्लुएंसर पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए पूरा मामला

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल इन दिनों मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं. एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने उन पर जान से मारने का आरोप लगाया है. आखिर कौन है वो सेलेब. चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 3, 2026 2:15:11 PM IST

तान्या मित्तल
तान्या मित्तल


बिग बॉस फेम और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने उन्हें जान से मारने का आरोप लगाया है. और शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. इस खबर से तान्या और फैजान के बीच का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. इस आरोप ने तान्या मित्तल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. चलिए जानते हैं पूरा मामला. 

फैजान ने क्या लगाया आरोप?

मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने गुरुवार को ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और तान्या मित्तल पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उन्हें अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं और जान का खतरा बना हुआ है. इसके अलावा फैजान का कहना है कि कॉल करने वाले उनसे तान्या मित्तल के खिलाफ पहले से दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं. 

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क्या है पूरा विवाद?

फैजान अंसारी ने बताया कि इस पूरे विवाद की शुरुआत छह महीने पहले शुरू हुई थी. उन्होंने बताया कि तान्या मित्तल ने मुंबई एयरपोर्ट से बलराज साहनी को गिरफ्तार करवाया था. इसी मामले में बलराज की परिचित सिम्मी राजपूत ने उनसे मदद मांगी थी. फिर इसी मामले को लेकर उन्होंने तान्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. अब उसी शिकायत को वापस लेने के लिए उन्हें धमकियां दी जा रही हैं. इसीलिए उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है. 

हालांकि, आपको बता दें शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अब देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है. और क्या तान्या मित्तल दोषी पाई जाती हैं?

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Tags: entertainmentTanya Mittal
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