Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग

Bigg Boss 19 Tanya Mittal : बिग बॉस 19 का सफर शुरू हो चुका है। इस सफर से 16 सितारों का नाम भी जुड़ चुका है। रविवार को सलमान खान के शो की धमाकेदार शुरूआत की। साथ ही एक-एक कर भी कंटेस्टेंट से लोगों का परिचय भी कराया। इस घर में इन्फ्लुएंसर और Entrepreneur तान्या मित्तल भी शामिल हुई है। वह जब से इस शो में गई हैं, तभी से चर्चा का विषय बनी हुई है। वह बिग बॉस के घर में 800 साड़ियां लेकर आई है। तान्या मित्तल के इस खुलासे ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है।

800 से ज़्यादा साड़ियां लेकर आईं तान्या मित्तल

तान्या ने इस बारे में बताते हुए कहा था कि, “मैं अपनी विलासिता को पीछे नहीं छोड़ रही हूं, मैं अपने गहने, एक्सेसरीज़ और 800 से ज़्यादा साड़ियां घर के अंदर ले जा रही हूं। मैंने हर दिन के लिए 3 साड़ियां तय की हैं जिन्हें मैं दिन भर बदलती रहूंगी।”

तान्या ने दिए कई अजीब बयान

इसके अलावा भी तान्या ने कई तरह के बयान दिए हैं। जिसके बाद लोग काफी हैरान नजर आ रहे हैं। पहले दिन ही उन्होंने लोगों से अपनी इज्जत करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि, मेरे बॉडीगार्ड्स ने 100 से ज्यादा लोगों की कुंभ मेले में जान बचाई थी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की भी जान बचाई थी। इसी वजह से मैं आज यहा हूं। मेरे सभी बॉडीगार्ड्स सही तरीके से ट्रेन्ड हैं। मुझे अभी तक किसी तरह की कोई जानलेवा धमकी नहीं मिली। मैं इसका इंतजार भी नहीं कर रही हूं, कि पहले मुझे धमकी मिले उसके बाद मैं सिक्योरिटी रखूं।

