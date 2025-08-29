Home > मनोरंजन > Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग

Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग

Tanya Mittal Carried 800 Designer Sarees : इन्फ्लुएंसर और Entrepreneur तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर आई हैं। उन्होंने एक दिन में तीन साड़ियां पहनने का सोचा था।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 29, 2025 10:00:34 IST

Tanya Mittal Carried 800 Designer Sarees
Tanya Mittal Carried 800 Designer Sarees
Bigg Boss 19 Tanya Mittal : बिग बॉस 19 का सफर शुरू हो चुका है। इस सफर से 16 सितारों का नाम भी जुड़ चुका है। रविवार को सलमान खान के शो की धमाकेदार शुरूआत की। साथ ही एक-एक कर भी कंटेस्टेंट से लोगों का परिचय भी कराया। इस घर में इन्फ्लुएंसर और Entrepreneur  तान्या मित्तल भी शामिल हुई है। वह जब से इस शो में गई हैं, तभी से चर्चा का विषय बनी हुई है। वह बिग बॉस के घर में 800 साड़ियां लेकर आई है। तान्या मित्तल के इस खुलासे ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। 

800 से ज़्यादा साड़ियां लेकर आईं तान्या मित्तल 

तान्या ने इस बारे में बताते हुए कहा था कि, “मैं अपनी विलासिता को पीछे नहीं छोड़ रही हूं, मैं अपने गहने, एक्सेसरीज़ और 800 से ज़्यादा साड़ियां घर के अंदर ले जा रही हूं। मैंने हर दिन के लिए 3 साड़ियां तय की हैं जिन्हें मैं दिन भर बदलती रहूंगी।” 

 तान्या ने दिए कई अजीब बयान 

इसके अलावा भी तान्या ने कई तरह के बयान दिए हैं। जिसके बाद लोग काफी हैरान नजर आ रहे हैं। पहले दिन ही उन्होंने लोगों से अपनी इज्जत करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि, मेरे बॉडीगार्ड्स ने 100 से ज्यादा लोगों की कुंभ मेले में जान बचाई थी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की भी जान बचाई थी। इसी वजह से मैं आज यहा हूं। मेरे सभी बॉडीगार्ड्स सही तरीके से ट्रेन्ड हैं। मुझे अभी तक किसी तरह की कोई जानलेवा धमकी नहीं मिली। मैं इसका इंतजार भी नहीं कर रही हूं, कि पहले मुझे धमकी मिले उसके बाद मैं सिक्योरिटी रखूं। 

बिग बॉस 19 के सदस्य 

बिग बॉस 19 के घर में अश्नूर कौर, जीशान कादरी, नगमा मिराजकर, अवेज़ दरबार, नेहल चुडासमा, अभिषेक बजाज, बसीर अली, गौरव खन्ना, नतालिया जानोसजेक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सुदानंद, अमाल मलिक और मृदुल तिवारी शामिल हैं।   

Tags: bigg boss 19Tanya Mittal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग
Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग
Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग
Tanya Mittal ने तोड़ दिए सारे रिकोर्ड, 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss के घर पहुंची इन्फ्लुएंसर, एक दिन में 3 बदलने की थी प्लानिंग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?