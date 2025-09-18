‘1 रुपये की माचिस 65 में बेची’, Bigg Boss 19 की Tanya Mittal ने ऐसे बनाया करोड़ों का बिजनेस

Tanya Mittal Matchbox Business: तान्या मित्तल (tanya Mittal) ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) में एंट्री मारते ही सुर्खियों में छा गई हैं. अपने आपको करोड़पति बताने वाली तान्या ने अपने अनोखे स्टेटमेंट्स से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. ग्वालियर में 150 बॉडीगार्ड, 800 स्टाफ और एक सेवन स्टार होटल जैसे घर होने का दावा करने वाली तान्या ने सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग्स झेली. उन्होंने ये भी बताया कि अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की थी.

तान्या बताती हैं कि उन्होंने 1 रुपये के माचिस बॉक्स से अपने छोटे से बिजनेस को शुरू किया था. 1 रुपये के मैचबॉक्स को उन्होंने 65 रुपए में बेचा. हालांकि, इस काम में उन्हें फायदा तो मिला लेकिन फिर एक बार लगा जैसे सब गड़बड़ हो गया.

एक पुराने TEDx टॉक वीडियो में तान्या ने अपने स्टार्टअप को लेकर बात की. उन्होंने करीब 6 साल पहले मिस एशिया का खिताब जीता था. इसके लिए उन्होंने एक हफ्ते में 4 किलो वजन कम किया था.

तान्या के काम में थी क्रिएटिविटी

बिजनेस के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि ‘ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो प्यार और क्रिएटिविटी खरीदते हैं.’ यही मैजिक था जिसने 6 महीनों में 20,000 ग्राहक जोड़ दिए. लेकिन उनका सफर हमेशा स्मूथ नहीं था. तान्या ने खुलासा किया कि, ‘एक बार 30 पार्सल टूट गए थे, मुझे पैसे वापस देने पड़े, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. अगले दिन कूरियर ऑफिस जाकर खुद पैकेजिंग सीखी और सब सही किया.’ यही जज्बा उन्हें बाकियों से अलग करता है.

बिजनेसवुमन नहीं इंस्पिरेशन हैं तान्या

आज तान्या मित्तल सिर्फ एक बिजनेसवुमन नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. उनका कहना है, “अगर आइडिया क्रिएटिव हो और मेहनत 100% हो, तो कोई भी छोटा स्टार्टअप बड़ा मुकाम छू सकता है.”

हैंडमेडलव से लाई लोगों के चेहरे पर मुस्कान

उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने के पीछे की वजह भी बताई और कहा कि, जब हैंडमेडलव (अपनी गिफ्टिंग कंपनी) की शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि लोगों के साथ एक प्रॉबलम है वो एक-दूसरे के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाते. मैंने उन यंगस्टर्स को टारगेट किया जो रिलेशनशिप में थे, और उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी.