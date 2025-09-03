Home > मनोरंजन > बिग बॉस के घर में कैमरे के सामने प्राइवेट पार्ट पर यह लगाती दिखीं तान्या मित्तल, एक क्लिप से सत्यानाश हुई संस्कारी इमेज!

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में तान्या का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वह कुछ ऐसा करती दिख रही हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी संस्कारी इमेज का सत्यानाश होता दिख रहा है।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 3, 2025 10:32:00 IST

Tanya Mittal Video: बॉलीवुड स्टार सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल अपने लैविश लाइफस्टाइल के बखान और उट-पटांग बयानों को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। बिग बॉस के घर में वह कभी 100 बॉडीगार्ड्स तो कभी अपने घर को 7 स्टार होटल से कंपेयर कर रही हैं। इतना ही नहीं, तान्या एक दिन में 3-3 बार अपना लुक बदल रही हैं और बिग बॉस में जमकर अपना ग्लैमरस अवतार दिखा रही हैं।

बिग बॉस के घर में साड़ी पहन अपना ग्लैमरस और सिजलिंग अवतार दिखा रहीं तान्या का हाल में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने नेटीजन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। 

तान्या का बिग बॉस के घर से वायरल हुआ वीडियो

बिग बॉस 19 के घर से तान्या मित्तल के वायरल वीडियो को देख नेटीजन्स उनकी संस्कारी इमेज वाले बयान पर सवाल उठा रहे हैं और तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं। वहीं, तान्या मित्तल के लेटेस्ट वीडियो पर नजर डालें तो वह बिग बॉस हाउस में शीशे के सामने लाल साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं और अपने प्राइवेट पार्ट्स पर क्रीम जैसी कोई चीज लगा रही हैं।  

वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या अपने मेकअप बॉक्स से कोई क्रीम जैसी चीज निकालती हैं और फिर गले से लेकर ब्लाउज के कट तक उसे लगाती हैं। इसके बाद वह अपने ब्लाउज का स्ट्रैप ठीक करती हैं और फिर पीठ पर साड़ी के पल्लू के नीचे भी क्रीम लगाकर शीशे में देखकर एक्सप्रेशन देती हैं। 

तान्या मित्तल के संस्कारी इमेज पर उठा सवाल!

तान्या मित्तल जब तैयार हो रही थीं तो बिग बॉस हाउस के कैमरों में यह कैप्चर हो गया और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तान्या का सिर्फ यही ही नहीं उनके कई अन्य वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वह कैमरा के सामने साड़ी पहनतीं और ब्लाउज के हुक्स लगाती नजर आ रही हैं। 

तान्या का कुछ समय पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह कह रही थीं, तुम्हें पता है कि मैं कितना दायरे में रहती हैं और साड़ी भी बाथरूम में बदलती हूं…।  तान्या के कैमरा के सामने तैयार होने वाले वीडियोज को देख लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट्स भी दे रहे हैं। 

तान्या के हैं 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स

तान्या मित्तल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर हैं। वह ग्वालियर की रहने वाली हैं। तान्या सोशल मीडिया की दुनिया में अपने स्पिरिचुअल वीडियोज को लेकर फेमस रहती हैं। बता दें, उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 

