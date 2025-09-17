पैसों के लिए..मर्दों के साथ नहीं सोउंगी! ठुकराया Salman Khan का शो बिग बॉस, मारी करोड़ों रुपयों पर लात, दे चुकी हैं फिल्मों में सेमी न्यूड सीन

Bollywood Actress Rejected Bigg Boss Offer: बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस, जिनका कहना है कि उन्हें कई सालों से सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर बार ये ऑफर ठुकरा दिए हैं और एक्ट्रेस का कहना है कि इस शो के लिए काफी ज्यादा पैसे भी ऑफर किए गए हैं। हम बात कर रहें हैं बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की

तनुश्री दत्ता ने ठुकराया है रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ का ऑफर

दरअसल, तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने दावा किया है कि टेलीविजन के सबसे बड़े रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) के लिए उन्हें पिछले 11 सालों से ऑफर आ रहे हैं और शो में हिस्सा लेने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए की फीस ऑफर की गई हैं। तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड ठिकाना को एक इंटरव्यू में दिया हैं, जिसमें एक्ट्रेस ने कहा – ‘मैं पिछले 11 सालों से बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए इनकार कर रही हूं और वो हर साल ही मुझे मुझे शो में आने के लिए मजबूर करते हैं. मैं उन्हें हर साल मना कर देती हूं.

तनुश्री दत्ता को बिग बॉस के मेकर्स कर रहे थे1.65 करोड़ रुपए ऑफर

तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने इंटरव्यू में आगे कहा – मैं बिग बॉस हाउस में नहीं रह सकती हूं और मैं अपने घर में भी परिवार वालों के साथ नहीं रहती हूं. सबका अपना -अपना स्पेस होता है। तनुश्री दत्ता ने बताया की रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) में हिस्सा लेने के लिए उन्हें 1.65 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, क्योंकि शो के मेकर्स ने एक दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी इतनी ही रकम दी है। तनुश्री दत्ता ने इंटरव्यू में बताया कि- जिस सेलिब्रिटी को शो के मेकर्स ने इतनी बड़ी रकम दी है, वो भी उनके लेवल की एक्ट्रेस थीं. इतना ही नहीं बिग बॉस मैनेजमेंट से जुड़े एक स्टाइलिस्ट ने उन्हें ये तक कहा है कि वो और भी ज्यादा पैसे दे सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी मना कर दिया, वो मुझ चांद भी लाकर दे दें तब भी मैं उस शो पर ना जाऊ मर्द और औरत एक ही बिस्तर पर सोएं, एक ही जगह लड़ें, मैं ऐसा नहीं कर सकती.’

मैं एसी लड़की नहीं कि किसी लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर सोएगी- तनुश्री दत्ता

तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने इंटरव्यू में आगे बताया- ‘ मैं अपने खाने-पीने और डाइट को लेकर भी बहुत अलर्ट हूं और वो (Bigg Boss शो के मेकर्स) सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं कोई ऐसी लड़की हूं, जो किसी रिएलिटी शो में पैसो के लिए किसी लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर सोएगी? मैं इतनी सस्ती नहीं हूं, फिर चाहे वो मुझे कितने भी करोड़ रुपये दे दें.’