एक झटके में सामने आई Tanushree Dutta की असलियत! Mahesh Manjrekar ने बताया उस दिन सेट पर क्या हुआ; एक्ट्रेस ने लगाया था Nana Patekar पर ‘बेड टच’ का इल्जाम

Mahesh Manjrekar on Nana Patekar: एक्टर और फ़िल्ममेकर महेश मांजरेकर ने कहा है कि एक्टर तनुश्री दत्ता के उन पर गलत आरोप लगाने के बाद नाना पाटेकर को ‘बिना किसी वजह के बहुत तकलीफ़ हुई’. अपने दोस्त से जुड़े विवाद पर फिर से बात करते हुए, मांजरेकर ने दावा किया कि जिस सेट पर यह घटना हुई थी, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बताया था कि कुछ भी नहीं हुआ था.

सब जानते थे महेश मांजरेकर

दत्ता ने पाटेकर पर 2008 में हॉर्न ओके प्लीज़ के सेट पर उनका सेक्शुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया था. ये आरोप 2018 में फिर से सामने आए और भारत के #MeToo मूवमेंट का एक अहम हिस्सा बन गए. पाटेकर ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया. मांजरेकर ने सवाल किया कि ये विवाद फिर से पब्लिक में क्यों चर्चा में आया और अफसोस जताया कि 8 अक्टूबर, 2026 को उनकी मौत से पहले वो पाटेकर से आखिरी बार नहीं मिले थे. News18 मराठी को दिए एक इंटरव्यू में, मांजरेकर ने कहा कि वो शूटिंग के दौरान मौजूद कई लोगों को जानते थे. उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि क्या हुआ था क्योंकि वो सेट पर मौजूद लोगों को जानते थे.

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तनुश्री दत्ता का खोला बड़ा राज

उन्होंने कहा “कुछ लोग ऐसे ही होते हैं. अगर सब लोग उनका साथ दें और एक इंसान न दे, तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. यह ठीक है. लेकिन फिर वे कोई पुरानी बात उठा देते हैं. मुझे पता है कि उस दिन क्या हुआ था. सेट पर हर कोई मुझे जानता था, और मुझे यह भी पता है कि वहां कौन मौजूद था. इसे बिना किसी वजह के हाईलाइट किया गया,” मांजरेकर ने दावा किया कि उन्होंने शूटिंग के दौरान मौजूद लोगों से बात की थी और उन्होंने उन्हें बताया था कि कुछ नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि इस विवाद ने पाटेकर पर बहुत बुरा असर डाला था. “सेट पर मेरे जानने वाले सभी लोगों ने मुझे बताया था कि कुछ नहीं हुआ था. कुछ भी नहीं हुआ था. नाना को बिना किसी वजह के बहुत तकलीफ हुई. ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए. लेकिन सोशल मीडिया की वजह से, हर किसी की अपनी राय है, और इसका कोई इलाज नहीं है,” उन्होंने आगे कहा.

तनुश्री दत्ता के आरोप

यह विवाद 2008 का है, जब दत्ता ने पाटेकर पर हॉर्न ओके प्लीज़ के सेट पर सेक्शुअल हैरेसमेंट और गलत व्यवहार का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उस साल मार्च में एक गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने उन्हें गलत तरीके से छुआ था. उन्होंने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने शूटिंग लोकेशन से निकलने की कोशिश की तो भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया था.