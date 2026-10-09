मौत से पहले कर गए ऐसा कौन सा कांड! Nana Patekar पर बुरी तरह बिलबिलाई हुई हैं एक्ट्रेस Tanushree Dutta; बोलीं- ‘शैतान रुक नहीं रहा था’

Tanushree Dutta Nana Patekar Controversy: तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर की मौत को लेकर चौंकाने वाले कमेंट किए हैं. गुरुवार रात, एक्ट्रेस, जिन्होंने पुराने एक्टर पर पहले मारपीट करने का आरोप लगाया था, पाटेकर की मौत के बाद न्यूज़ एजेंसी IANS से ​​बात कर रही थीं, जब उन्होंने उन्हें ‘शैतान’ कहा. उन्होंने दावा किया कि नाना पाटेकर आज भी उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी मौत को ‘एक्ट ऑफ़ गॉड’ कहा. कोर्ट केस की डिटेल्स और उन्हें क्या-क्या झेलना पड़ा, यह बताते हुए तनुश्री ने कहा, “हमें एक मुख्य गवाह को मनाने में 5 साल लग गए. उन्हें धमकियां मिलती थीं. हमारी मुख्य गवाह, जो मेरी हेयरड्रेसर थी, उसने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, जिसमें कहा गया था कि मैडम जो कुछ भी कह रही हैं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है.”

बहुत घमंडी था वो इंसान- तनुश्री दत्ता

उन्होंने कहा, ‘हम इंडिया में रहते हैं. यहां, यह ज़रूरी नहीं है कि जो जीतता है वो सही हो. यहां, कोई नहीं जीता. जज ने केस बंद कर दिया. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सही नहीं थी और वो गलत नहीं था.” इसके बाद तनुश्री ने नाना पाटेकर पर अपना हमला और तेज़ कर दिया और कहा, “वो बहुत घमंडी आदमी था, और भगवान ने उसकी जान ले ली क्योंकि वो रुक नहीं रहा था. वो मुझे लगातार परेशान कर रहा था.”

नहीं पड़ा था मौत की खबर से फर्क

गुरुवार को भी, तनुश्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि उन्हें पाटेकर की मौत की खबर तब मिली जब वो एक इवेंट के लिए लखनऊ जा रही थीं. उन्होंने कहा कि वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर ध्यान देना चाहती थीं लेकिन उन्हें चिंता थी कि पाटेकर की मौत की खबर उनके इवेंट के आसपास मीडिया की बातचीत पर हावी हो सकती है. उन्होंने कहा, ‘मैंने खबर सुनी है. आज मेरा काम का दिन है. मैं एक इवेंट के लिए लखनऊ जा रही हूं, और मैं उसी पर ध्यान देना चाहती हूं.”

इसे “अजीब दिन” कहते हुए, तनुश्री ने कहा, “मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही हूँ और मैंने अपना पूरा दिन प्लान कर लिया था. मैं लाइव करना चाहती थी, कंटेंट पोस्ट करना चाहती थी और अब मुझे चिंता है कि शाम को सारा मीडिया ‘ईविल डेड’ में दिलचस्पी लेगा. इसलिए मैं अपना रिएक्शन तब दूँगी जब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कैसा रिएक्शन देना चाहिए. परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएँ.”

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तनुश्री और नाना का #MeToo इतिहास

तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर 2018 में भारत के #MeToo आंदोलन के दौरान सबसे बड़े विवादों में से एक के केंद्र में थे. तनुश्री ने 2008 की फिल्म ‘हॉर्न ओके प्लीज़’ के एक गाने की शूटिंग के दौरान पाटेकर पर गलत व्यवहार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उनके आरोपों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में गाने की शूटिंग हो रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि शूटिंग के दौरान पाटेकर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया. हालांकि, पाटेकर ने आरोपों से इनकार किया.