Tannishtha Chatterjee Cancer: स्टेज-4 कैंसर से लड़ रही तनिष्ठा चटर्जी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर सभी का किया धन्यवाद

Tannishtha Chatterjee Cancer: बॉलीवुड अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी ने स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई को बहादुरी से साझा किया है, जिससे प्रशंसकों को उनके जीवन की गहरी व्यक्तिगत झलक मिली है। पिछले आठ महीनों में, उन्होंने अपनी 70 वर्षीय माँ और 9 वर्षीय बेटी की देखभाल करते हुए अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है, दोनों ही उन पर निर्भर हैं।
तनिष्ठा ने किया भावुक पोस्ट
तनिष्ठा ने इंस्टाग्राम पर इसको लेकर एक भावुक पोस्ट लिखा है। जिसमें लिखा गया है कि, “पिछले 8 महीने अविश्वसनीय रूप से कठिन रहे हैं – इसे हल्के ढंग से कहें तो। मानो मेरे पिता को कैंसर से खोना ही काफी नहीं था। 8 महीने पहले मुझे स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला। लेकिन यह पोस्ट दर्द के बारे में नहीं है। यह प्यार और ताकत के बारे में है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक 70 वर्षीय मां और 9 साल की बेटी… दोनों पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं।”
परिवार के अटूट समर्थन ने चेहरे पर मुस्कान ला दी
इस पोस्ट में उन्होंने खुद को मिले समर्थन और प्यार पर प्रकाश डाला। आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि, “लेकिन सबसे मुश्किल पलों में मुझे एक असाधारण प्यार का एहसास हुआ, जो सामने आता है, जगह बनाता है और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मुझे यह अपने अद्भुत दोस्तों और परिवार में मिला, जिनके अटूट समर्थन ने सबसे मुश्किल दिनों में भी मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला दी।
तनिष्ठा ने फोटो की शेयर
तनिष्ठा ने दिव्या दत्ता, लारा दत्ता, शबाना आजमी, विद्या बालन, तन्वी आजमी और कोंकणा सेन शर्मा सहित बॉलीवुड सितारों के साथ एक ग्रुप फोटो भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने दोस्तों के शक्तिशाली समर्थन का जश्न मनाया। इस पोस्ट में उन्होंने उन लोगों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनका मुश्किल वक्त में साथ दे दिया।
उन्होंने फोटो शेयर कर लिखा कि, “एआई और रोबोट की ओर दौड़ती दुनिया में असली भावुक इंसानों की अपूरणीय करुणा ही मुझे बचा रही है। यह उनकी सहानुभूति, उनके संदेश, उनकी उपस्थिति, उनकी मानवता है जो जीवन को वापस ला रही है। महिला मित्रता, उस बहनचारे को सलाम जिसने मेरे लिए प्रचंड प्रेम, गहरी सहानुभूति और अजेय शक्ति के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप जानते हैं कि आप कौन हैं – और मैं आपकी बहुत आभारी हूं।”
प्रशंसकों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रशंसा और समर्थन के साथ प्रतिक्रिया दी। दीया मिर्जा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, “हम तुमसे प्यार करते हैं टैन टैन। तुम हमारी अपनी योद्धा राजकुमारी हो।” इसके अलावा, कोंकणा सेन शर्मा ने कहा, “तुम वाकई अद्भुत और प्रेरणादायक हो!! लव यू।” अभय देओल और सुनीता राजवर ने भी अपना प्यार और प्रोत्साहन दिया।