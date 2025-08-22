Home > मनोरंजन > “ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका

“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका

Tanmay Batra's debut 'Thehra Hoon' : तन्मय बत्रा का पहला गाना एक ऐसे दिल की आवाज़ को दर्शाता है। आप इसे यूट्यूब और सभी प्रमखु ऑडियो स्ट्रीमिगं प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 22, 2025 14:16:00 IST

Tanmay Batras debut Thehra Hoon
Tanmay Batras debut Thehra Hoon

Tanmay Batra’s debut ‘Thehra Hoon’ : जब प्यार खत्म हो जाए लेकिन जज़्बात न मिटें तो कैसा लगता है? वक़्त जैसे थम जाए, दिल जैसे उसी पल में अटका रह जाए। कलाकार तन्मय बत्रा अपने पहले गाने”ठहरा हूं” में इसी एहसास को सुरों में पिरोते हैं। एक ऐसा गाना जो टूटे  हुए दिल, अधूरी यादों और एक भावनात्मक ठहराव की कहानी कहता है।

तन्मय बत्रा का पहला गाना 

तन्मय ने इस गाने में R&B और हिप-हॉप को माध्यम बनाकर अपने निजी एहसासों को श्रोताओं तक पहुंचाया है। यह ट्रैक उनकी आगामी EP APART का पहला गाना है, एक ऐसा सकंलन जो दर्द, आत्मचितंन और उन बातों से बना है जो हम कभी ज़ुबान पर नहीं ला पातें।

बेहद शानदार है ये गाना 

“ठहरा हूं” में एक समय हीनता सी है। इस गाने को खदु तन्मय ने प्रोड्यसू किया है, और इसे मिक्स व मास्टर किया है मिक्लोस मालेक ने, जिन्हे एरियाना ग्रांडे और जेनिफर लोपेज़ जसै कलाकारों के साथ काम करने का अनभुव है। गाने में एंबियंट मेलोडीज़ और ग्रिटी ड्रम्स का सगंम उस भावनात्मक टकराव को दर्शा ता है जहा एक ओर स्वीकारोक्ति है, तो दूसरी ओर पछतावा। ये गाना सिर्फ सनुाई नहीं देता, महससू होता है।

खनक बत्रा ने किया गाने का निर्देशनइस गाने की भावनाओं को और गहराई देती है इसकी सिनेमैटिक म्यूजिक वीडियो, जिसे निर्देशित किया है उभरती हुई फ़िल्ममेकर खनक बत्रा ने। खनक की फ़िल्में पहले ही राष्ट्रीय और अतं रराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। वीडियो केवल गाने के साथ चलता नहीं, बल्कि उसे विस्तार देता है, उन शांत लम्हों को दिखाता है जिन्हें आमतौर पर कहानी या छोड़ देती हैं।

इंदौर का ‘सख्त लौंडा’, जिसने न्यूयॉर्क मैडिसन स्क्वायर में रच डाला इतिहास, पीक पर है Zakir Khan का स्टारडम

सभी प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं ये गाना 

“ठहरा हूं” के ज़रिए तन्मय सिर्फ एक कलाकार के रूप में सामने नहीं आते बल्कि वो एक ऐसा स्पेस बनाते हैं। जहां हर वो इंसान खदु को पा सकता है, जिसने कभी पीछे छूट जाने का दर्द महससू किया हो। यही वजह है कि यह गाना दिल से जुड़ता है, यह आपको कोई भावना थोपता नहीं, बस आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। “ठहरा हूं” अब यूट्यूब और सभी प्रमखु ऑडियो स्ट्रीमिगं प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। देखिए, सुनिए और महससू कीजिए। 

बोरिंग वीकेंड का तोड़: ‘मिश्रा जी की पड़ोसन’ से लेकर ‘कोर्ट रूम तक’ ऐसी जबरदस्त कॉमेडी, जिसे देखकर पूरा परिवार हो जाएगा लोटपोट

Tags: thehra hoon
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका
“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका
“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका
“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?