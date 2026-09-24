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खूबसूरत एक्ट्रेस ने दोस्त को दिया धोखा, फिल्म बनाने से पहले ही हो गया कांड!

चेन्नई में दोस्त के साथ मारपीट करने और 5.5 लाख रुपये की जबरन वसूली के आरोप में टीवी एक्ट्रेस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

By: JP Yadav | Published: September 24, 2026 1:23:11 PM IST

खूबसूरत एक्ट्रेस ने दोस्त को दिया धोखा, फिल्म बनाने से पहले ही हो गया कांड!
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तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से खूबसूरत टेलीविजन द्वारा अपने ही जानकार को धोखा देने, मारपीट करने और करीब 6 लाख रुपये की वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. स्थानीय पुलिस ने बुधवार (23 सितंबर, 2026) को बताया कि 28 साल की एक टीवी एक्ट्रेस को अपने एक जानकार (जो स्टॉक ट्रेडर है) के साथ मारपीट करने और एक शॉर्ट फिल्म बनाने के बहाने उससे 5.5 लाख रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

एक्ट्रेस को मंगलवार को ही माइलापुर में गिरफ्तार किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि पुलिस उसके कथित साथियों की तलाश कर रही है. (Instagram/@varshinivenkatofficial)
एक्ट्रेस वर्षानी वेंकट ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तरुण को एक शॉर्ट फिल्म में पैसे लगाने के लिए कहा. इसे वह प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया.

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22 अगस्त, 2026 को जब तरुण देर रात बाहर से अपने लॉज लौटा तो वर्षानी वेंकट ने अपने दोस्त संजय और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे 50,000 रुपये नकद देने पर मजबूर किया. बाद में संजय से जबरन वसूली की कॉल आने पर तरुण ने वर्षानी वेंकट के बैंक खाते में 3 लाख रुपये और संजय के बैंक खाते में 2 लाख रुपये ट्रांसफर किए.

मांगे जाने लगे 27 लाख रुपये

कुल 5.5 लाख रुपये देने के बाद भी संजय उसे धमकाता रहा और 27 लाख रुपये और देने की मांग करता रहा. तरुण की शिकायत के आधार पर स्थानीय गिंडी पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. शिकायतकर्ता के बैंक रिकॉर्ड की जांच करने पर पुष्टि हुई कि पैसे वर्षानी वेंकट के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे.

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पुलिस ने मंगलवार को माइलापुर में रहने वाली आरोपी वर्षानी वेंकट (28) को गिरफ्तार किया और एक iPhone भी ज़ब्त किया. पूछताछ के बाद एक्ट्रेस को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अपराध में शामिल एक्ट्रेस के दोस्तों की तलाश जारी है.

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Tags: chennai news
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