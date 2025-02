तमिल इंडस्ट्री के एक्टर अजित कुमार की फिल्म ‘विदामुयार्ची’ हुई पायरेसी की शिकार

मुंबई : विदामुयार्ची को काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं. उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करेगी. लेकिन इसी बीच मेकर्स को झटका लगा है. अजित कुमार की विदामुयार्ची ऑनलाइन लीक हो गई है. लोग फिल्म को सिनेमाघरों में जाने की बजाय HD में डाउनलोड करके घर पर ही देख रहे हैं. रिलीज के कुछ घंटों बाद ही फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई है.

अजित कुमार की फिल्म विदामुयार्ची 6 फरवरी को रिलीज हुई और ऑनलाइन पायरेसी का शिकार हो गई। विदामुयार्ची कई अवैध स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और टोरेंट वेबसाइट पर प्रसारित हो रही है, जिससे इसके निर्माता, वितरक और वफादार प्रशंसक काफी निराश हैं।

विदामुयार्ची अब कई साइट्स पर उपलब्ध है, जिसमें फिल्मीज़िला, मूवीरुलज़, टेलीग्राम, तमिलरॉकर्स और अन्य शामिल हैं, जो 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p और HD वर्शन में उपलब्ध होंगे।

विदामुयार्ची के निर्माताओं ने रिलीज से एक दिन पहले शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके पायरेसी से इनकार किया। उन्होंने लिखा – हर प्रयास मायने रखता है! पायरेसी को नकारें और विदामुयार्ची को केवल सिनेमाघरों में ही देखें!

Every effort counts! 💪 Say NO to piracy and watch VIDAAMUYARCHI only in theatres! 🤩

FEB 6th 🗓️ in Cinemas Worldwide 📽️✨#Vidaamuyarchi #Pattudala #EffortsNeverFail#AjithKumar #MagizhThirumeni @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran @trishtrashers @akarjunofficial… pic.twitter.com/WigarpFJ34

— Lyca Productions (@LycaProductions) February 5, 2025