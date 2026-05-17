तमिल फिल्म निर्माता के राजन का निधन, 85 साल की उम्र में की आत्महत्या, बनाईं कई सुपरहिट फिल्में

तमिल फिल्म निर्माता के. राजन ने रविवार को चेन्नई में आत्महत्या कर ली. उनकी मृत्यु से फिल्म जगत सदमे में है. बता दें कि के राजन की उम्र 85 वर्ष थी और उन्हें कोई विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं थी.

पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है. उन्होंने राजन ‘डबल्स’, ‘अवल पावम’ और ‘नीनाइकथा नालियाई’ जैसी कई सफल फिल्मों का निर्माण किया है.

फिल्म जगत ने व्यक्त किया शोक

85 वर्षीय तमिल फिल्म निर्माता के. राजन ने चेन्नई में आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. राजन की मृत्यु पर फिल्म जगत ने गहरा सदमा व्यक्त किया है.

उनके परिवार में उनका बेटा प्रभुकांत है. के. राजन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने निर्माता, लेखक, निर्देशक और अभिनेता के रूप में तमिल सिनेमा में अपना योगदान दिया. उन्होंने 1983 में फिल्म ‘ब्रह्मचारिगल’ का निर्माण करके अपने करियर की शुरुआत की थी. उनकी कुछ प्रमुख निर्माण कृतियों में ‘डबल्स’, ‘अवल पावम’ और ‘निनाइकोथा नालियाई’ शामिल हैं.

करियर

1991 में के राजन ने निज़ालगल रवि और सरथकुमार की नम्मा ऊरु मरियम्मा के साथ एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और 2005 में अनारचिगल का निर्देशन किया. उन्होंने थंगमना थंगाची और अनारचिगल की पटकथा भी लिखी थी. उनकी कुछ अभिनय परियोजनाओं में माइकल राज, सोंथाक्करन, वीटोडा मापिल्लई, पाम्बु सताई, अजित कुमार की थुनिवु और सेल्वाराघवन की बकासुरन भी शामिल हैं. बता दें कि के राजन सिनेमा पर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे.